Criză acută de rachete Patriot pentru Ucraina / Aliații europeni refuză să-și golească stocurile, de teamă să nu rămână expuși

Este criză mare de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot în Ucraina. Aliații europeni nu se grăbesc să-și transfere propriile stocuri de PAC-3 către Kiev de teamă că rămân ei înșiși expuși, potrivit unui comentariu din Washington Post, care citează surse apropiate negocierilor desfășurate în spatele ușilor închise.

Potrivit Washington Post, Ucraina mai dispune de foarte puține rachete interceptoare PAC-3 pentru bateriile Patriot.

Stocurile Ucrainei sunt aproape epuizate

Prin intermediul programului PURL (Lista de cerințe prioritare a Ucrainei), finanțat de statele europene, Kievul a primit deja majoritatea rachetelor pentru sistemele Patriot, inclusiv interceptoare PAC-3, precum și muniție pentru alte sisteme de apărare aeriană, au confirmat oficiali NATO pentru publicație.

Europenii, puși să cedeze stocuri fără termen ferm de înlocuire

La începutul anului 2026, administrația Trump a îndemnat mai multe țări europene să transfere o parte din propriile stocuri de rachete Patriot către Ucraina, cu promisiunea că interceptorii vor fi înlocuiți ulterior prin livrări americane.

Unele state au refuzat, însă, și au invocat îngrijorarea că un astfel de transfer le-ar slăbi semnificativ propria capacitate de apărare, în absența unui calendar ferm de reaprovizionare.

„La începutul anului 2026, administrația Trump a îndemnat mai multe țări europene să transfere stocurile lor de rachete Patriot către Ucraina, dar unele au refuzat din îngrijorarea că acest lucru le-ar slăbi propria apărare”, au declarat două surse familiarizate cu negocierile pentru The Washington Post.

Complicând și mai mult situația, mai multe surse citate de publicație susțin că o parte din echipamentele militare achiziționate din SUA prin mecanismul PURL nu respectă toate standardele tehnice cerute de Kiev, ridicând semne de întrebare suplimentare cu privire la eficiența mecanismului.

Pentagonul e împărțit între Ucraina și Orientul Mijlociu

Tensiunea asupra stocurilor de muniție pentru Patriot vine și din altă direcție.

Pe 27 martie, Politico scria că administrația de la Casa Albă i-a avertizat pe aliați că livrările de arme către Ucraina ar putea fi afectate în lunile următoare din cauza conflictului cu Iranul.

Ulterior, The Washington Post a relatat că Pentagonul ia în calcul redirecționarea către Orientul Mijlociu a unor rachete de apărare aeriană destinate inițial Ucrainei, inclusiv muniție pentru bateriile Patriot.

La o reuniune a susținătorilor Kievului organizată în aprilie, un oficial de rang înalt al Pentagonului i-a asigurat pe participanți că livrările din cadrul PURL „vor continua conform planului”.

Același Pentagon susține că acționează „foarte, foarte strict în cadrul legii”, ceea ce ar permite reaprovizionarea stocurilor trimise Ucrainei – fără a oferi însă un calendar concret.

Zelenski: „Situația nu putea fi mai gravă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a tras un semnal de alarmă public încă din 15 aprilie, într-un interviu acordat postului german ZDF.

El a avertizat că, din cauza războiului cu Iranul, Ucraina va primi mai puține arme, inclusiv rachete Patriot. „Avem o lipsă atât de mare acum încât nu putea fi mai gravă”, a spus Zelenski, referindu-se la muniția pentru apărarea antiaeriană.

Declarația survine într-un moment în care Rusia continuă să lanseze atacuri masive cu rachete balistice și drone asupra infrastructurii civile și militare ucrainene, iar sistemele Patriot reprezintă una dintre puținele capabilități capabile să intercepteze rachetele balistice rusești.