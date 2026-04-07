Darău: Această scumpire pe lanț se va regăsi în inflație

Darău a fost întrebat, marți, la Digi 24, care este cea mai afectată industrie de scumpirea carburanților și a răspuns: „Absolut toate”.

„Eu cred că absolut toate și, iarăși, efectele cuantificate le vom vedea puțin mai târziu, pentru că toată această scumpire pe lanț se va regăsi într-o inflație pe care o vom cuantifica peste câteva săptămâni sau luni”, a spus Darău.

Despre scenariile creșterii inflației, ministrul Economiei a spus că nu poate face predicție.

„Știți că, până să înceapă acest război, mai degrabă erau optimiste estimările, inclusiv cele ale BNR, să ne ducem undeva în banda de 4-5% pentru finalul anului. Este clar că anul acesta va arăta puțin altfel proiecția de final, în funcție de ce se întâmplă în aceste luni. Nu pot, decât să sper, ca ministru al Economiei, că se va stabiliza situația foarte repede. Dar e o speranță, nu depinde de noi”, a mai spus ministrul Darău.