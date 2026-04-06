Bogdan Ivan: Rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni că rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă, după ce la sfârșitul lunii martie au fost finalizate lucrările de mentenanță.
Diana Nunuț
06 apr. 2026, 13:48, Economic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, faptul că Rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România.

Anunțul vine după ce în data de 27 martie au fost finalizate lucrările mecanice din cadrul reviziei planificate. Odată cu reluarea activității, ministrul anunță că alimentarea cu benzină și motorină continuă fără disfuncționalități.

„Rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România! Lucrările de mentenanță au fost realizate în timp record, iar necesarul pentru piață a fost asigurat pe toată durata acestei perioade. Livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină și motorină continuă fără disfuncționalități”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, rafinăria Petromidia acoperă aproximativ 27% din consumul intern de motorină și benzină și că anual produce 5,78 milioane tone de produse finite, dintre care 1,66 milioane tone de benzină și 2,52 milioane tone de motorină.

„Volumele disponibile sunt direcționate cu prioritate către rețeaua proprie de stații, pentru a asigura continuitatea alimentării la pompă. În același timp, acolo unde apar situații punctuale, critice, există capacitatea de a mobiliza rapid volumele necesare pentru acoperirea cererii. Sistemul funcționează, iar stocurile sunt gestionate responsabil”, a completat Bogdan Ivan.

Lucrări de mentenanță au fost și la rafinăria Vega Ploiești. Și această rafinărie va reveni la capacitatea optimă în următoarele zile, anunța compania Rompetrol Rafinare la sfârșitul lunii martie. Odată cu redeschiderea celor două, numărul rafinăriilor în funcțiune în România va ajunge la trei din cele patru existente. În timpul lucrărilor de mentenanță la Petromidia și Vega Ploiești a funcționat doar rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, în timp ce Petrotel, a rușilor de la Lukoil, este închisă în contextul sancțiunilor internaționale în vigoare.

Recomandarea video

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Nicușor Dan i-a chemat pe Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor la Cotroceni. Ce se DISCUTĂ
Gandul
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
Libertatea
Care este cea mai invidiată zodie în primăvara lui 2026, potrivit Cristinei Demetrescu
CSID
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor