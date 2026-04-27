Ivan: România, prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează energia nucleară

„Vom avea 3 miliarde de dolari din partea Băncii Mondiale pentru modernizarea Unității 1”, a declarat ministrul demisionar al Energiei, Bogdan Ivan, care a prezentat un bilanț al investițiilor în proiectele nucleare de la Cernavodă.
Alexandra-Valentina Dumitru
27 apr. 2026, 17:33, Politic

„La finalul anului trecut, am pornit procesul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, care a funcționat neîntrerupt aproape 30 de ani și care, pentru a funcționa încă 30 de ani de acum înainte, are nevoie de un proces integral de retehnologizare. Pentru acest element, pot să vă spun cel mai important lucru, și anume faptul că, în urma vizitei pe care am efectuat-o săptămâna trecută în Statele Unite ale Americii, în urma întâlnirii cu președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, am convenit că, la nivel mondial, prima țară din lume în care Banca Mondială va efectua o finanțare în energia nucleară va fi România. Și vom avea 3 miliarde de dolari din partea lor, la un cost foarte bun, pentru a finanța modernizarea Unității 1 de la Cernavodă”.

În paralel, ministrul a anunțat avansarea proiectelor pentru Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă.

„De asemenea, am demarat discuțiile pentru construcția Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, care vor dubla capacitatea de producție energetică a României de la 1400 MW la 2500 MW producție energetică nucleară, care vor acoperi aproximativ 40% din totalul energiei produse în țara noastră. Acolo vorbim despre investiții de 11 miliarde de dolari, pentru care deja avem un semnal pozitiv din partea US Exim Bank de circa 3 miliarde”.

Noile unități ar urma să crească producția nucleară a României la circa 2.500 MW și să asigure până la 40% din energia produsă la nivel național, spune Ivan.

