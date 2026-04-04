A început reumplerea lacului de acumulare Vidraru. Bogdan Ivan anunță când se va încheia procesul

„Ca să vorbim și despre vești bune, la Vidraru a început reumplerea lacului de acumulare”, susține Bogdan Ivan.

El spune că datele hidrologice sunt favorabile, iar dacă această tendință se menține, se estimează finalizarea reumplerii în luna octombrie.

„Alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent, fără impact asupra localităților din zonă. În paralel, urmărim constant evoluția lucrărilor, avem echipe în teren și monitorizăm situația prin sisteme automate, astfel încât fiecare etapă să se desfășoare în deplină siguranță”, a scris pe Facebook Ivan.

Pus în funcțiune în 1966

El amintește că Barajul Vidraru a fost pus în funcțiune în 1966, cu o durată de viață proiectată de 30 de ani.

„Astăzi funcționează de aproape 60 de ani, adică dublu. În aceste condiții, retehnologizarea nu putea fi amânată, pentru că vorbim despre siguranța în exploatare a unei infrastructuri critice pentru România. În toată această perioadă, m-am asigurat că Hidroelectrica respectă avizele, asigură permanent apa brută conform obligațiilor legale și aplică măsurile tehnice necesare pentru limitarea impactului în teren”, a adăugat ministrul Energiei.

Bogdan a fost chemat la Ora Guvernului în Parlament în luna februarie privind situația apei potabile din Curtea de Argeș și a spunea atunci că lucrările la barajul Vidraru sunt necesare și nu pot fi evitate.