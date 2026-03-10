Bogdan Ivan: În următorii 10 ani, România aproape își va tripla capacitățile de producție a energiei nucleare

Ministrul Energiei susține că energia nucleară este una dintre puținele surse capabile să acopere deficitul de energie curată: produce constant, la scară mare, cu emisii reduse și are un rol esențial în securitatea energetică.

„Pentru România, implicațiile sunt directe. Suntem la granița estică a Uniunii Europene, într-o regiune unde volatilitatea prețurilor se simte repede, iar securitatea energetică are efecte concrete în economie. Avem 60 de ani de experiență în energie nucleară și peste 30 de ani de operare în condiții de maximă siguranță și eficiență la Cernavodă, iar energia nucleară acoperă deja aproximativ o cincime din consumul național de electricitate”, a scris pe Facebook Bogdan Ivan.

Conform acestuia, România are cele mai performante reactoare nucleare din lume în scoreboard-ul AIEA pentru 2026, după ce Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă s-au clasat pe locurile 1 și 3 la nivel mondial în indicatorii de performanță pentru 2025, cu un factor mediu de capacitate de peste 92%.

Summitul pentru Energie Nucleară

„În următorii 10 ani, România aproape își va tripla capacitățile de producție a energiei nucleare. De ce? Pentru că orice MW în plus din surse nucleare înseamnă mai multă securitate energetică și mai multă competitivitate pentru țara noastră. Pentru că, împreună cu regenerabilele, energia nucleară înseamnă libertatea de a avea un sistem energetic mai puternic, mai echilibrat și mai robust, inclusiv în momente dificile”, a adăugat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan susține că vor continua proiectele de la Cernavodă, prin retehnologizarea Reactorului 1 și dezvoltarea Unităților 3 și 4 cu tehnologie CANDU, iar la Doicești se va dezvolta primul proiect SMR din Europa.

La Summitul pentru Energie Nucleară de la Paris au participat președintele Franței, Emmanuel Macron, directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de șefi de stat și de guvern, miniștri, instituții financiare internaționale și lideri din industrie.