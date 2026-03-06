România alocă 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea a 2.174 MWh de capacități de stocare prin instalații autonome (stand-alone), prin intermediul Fondului pentru Modernizare.

„Astăzi am obținut aprobarea Comisiei Europene pentru o schemă majoră de investiții în stocarea energiei electrice în România”, a transmis ministrul.

Cum vor fi finanțate proiectele de stocare a energiei

Potrivit Ministerului Energiei, schema de finanțare va oferi un sprijin de până la 69.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată.

În același timp, valoarea finanțării poate ajunge la maximum 15 milioane de euro pentru fiecare proiect, iar sprijinul poate acoperi până la 100% din costurile eligibile.

Autoritățile spun că măsura va contribui la:

reducerea dezechilibrelor din Sistemul Electroenergetic Național

integrarea mai eficientă a energiei produse de prosumatori și din surse regenerabile

menținerea sub control a prețurilor energiei pentru consumatori

Apelul de proiecte va fi lansat în 2026

Conform calendarului anunțat de Ministerul Energiei, apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul al doilea din 2026, iar investițiile ar urma să fie implementate până la 31 decembrie 2030.

Autoritățile subliniază că România dispune deja de mii de MW instalați în energie regenerabilă, însă producția depinde de condițiile meteorologice.

În lipsa unor capacități de stocare, energia produsă în timpul zilei ajunge adesea să fie vândută la prețuri mai mici, în timp ce seara România este nevoită să importe energie la costuri mai ridicate.

Ministerul Energiei: stocarea energiei este esențială

Potrivit ministrului Bogdan Ivan, dezvoltarea capacităților de stocare în baterii este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic și pentru reducerea costurilor suportate de consumatori.

„Stocarea energiei este cheia pentru un sistem energetic stabil și pentru facturi mai mici pentru români”, a subliniat acesta.

Ministerul Energiei a anunțat că detaliile complete privind lansarea apelului de proiecte vor fi publicate în perioada următoare pe site-ul instituției.