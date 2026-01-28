Prima pagină » Știrile zilei » Irineu Darău despre fabrica de la Victoria: În jurul acelei investiții ar trebui să înflorească multe

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că investiția Rheinmetall de la Victoria este un proiect strategic pentru România cu un impact major asupra ocupării forței de muncă prin relansarea economiei locale.
Ministrul Economiei despre situația din coaliție: La ședințele de Guvern e mai multă liniște decât seara la televizor
Irineu Darău: Dacă ar pleca Bolojan ar deraia acest tren al reformei
UPDATE: Mascații au descins la doctorul Cristian Andrei, acuzat de viol și agresiuni sexuale / S-a făcut uz de armă / Andrei va fi audiat de polițiști
Congresmana Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri publice în Minnesota
Buzoianu: Noi toți plătim cu patru ani din viață din cauza poluării aerului. Infractorii de mediu trebuie condamnați
Radu Mocanu
28 ian. 2026, 22:01, Politic

Irineu Darău a afirmat că numărul angajaților direcți ai investiției Rheinmetall de la Victoria se va apropia de 1.000 de persoane, precizând: „pentru că există acel angajament de producție locală și, cum spunem noi, localizare, adică apel la companii românești pentru a cumpăra și expertiză, și servicii, și produse, în jurul acelei investiții Rheinmetall ar trebui să înflorească multe, multe alte locuri de muncă secundare”. Ministrul a spus că investiția ar reprezenta: „salvarea zonei”. 

Ariile protejate

Referitor la temerile legate de ariile protejate din zonă, ministrul a precizat: „Avem obligație europeană să revedem perimetrele de arii protejate. Sunt niște contracte care nu au nicio legătură cu actuala guvernare, de consultanță, prin care niște experți propun redesenarea acestor arii”. 

Acesta a precizat că ariile protejate vor fi  supuse aprobării consiliilor locale și Consiliului Județean, garantând astfel suveranitatea comunităților afectate. „finalizarea acelor hărți va fi aprobată în consiliile locale, în Consiliul Județean. Asta înseamnă că fiecare comunitate, fiecare primar, fiecare Consiliu Local va avea cuvântul final, dar trebuie să accepte cei de acolo”, a declarat Darău, la Digi24. 

Producție prin programul SAFE

În ceea ce privește producția de muniție și echipamente militare, ministrul a explicat că România urmărește, prin programul SAFE, să corecteze greșeli din trecut. 

„Noi facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca în acest program SAFE până în 2030 să corectăm aceste lucruri. încă o dată încercăm, dacă vreți, să umplem anumite goluri și anumite goluri de echipamente și de licențe în interiorul programului SAFE”, a afirmat ministrul. 

Acesta a subliniat că parteneriatele cu investitori mari sunt esențiale, cu condiția fermă a localizării producției. 

„Să ne asigurăm că România nu va fi doar piață de asamblare de echipamente militare și chiar vom produce echipamente militare”, a spus acesta. 

Contractele finale privind producția de armament și muniție urmează să fie semnate cel târziu la finalul lunii mai 2026. 

Până atunci, ministrul Economiei a spus: „Noi negociem la sânge să ne asigurăm că un procent cât mai mare din producție în principiu 65-70-80% se va întâmpla pe teritoriul românesc cu români”. 

