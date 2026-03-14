Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Taiwanului susține că statul își poate permite creșterea radicală a cheltuielilor de apărare

Președintele Taiwanului susține că statul își poate permite creșterea radicală a cheltuielilor de apărare

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că economia solidă a statului insular îi permite adoptarea suplimentării bugetului de apărare cu încă 40 de miliarde de dolari. Planul președintelui cine pe fondul amenințărilor Chinei, însă s-a confruntat cu blocaje în parlament din partea opoziției.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 09:18, Știri externe

Declarațiile președintelui Lai Ching-te au fost făcute cu ocazia aniversării a 30 de ani de la primele alegeri prezidențiale directe din Taiwan. Momentul respectiv a fost marcat de amenințări din partea Chinei, care a lansat atunci rachete în apele din jurul insulei pentru a influența votul. 

Lai a evidențiat economia puternică a Taipeiului, dar și cererea americane privind securitatea. „Având în vedere creșterea economică a Taiwanului, ne putem permite absolut acest lucru. Dacă ne uităm la Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite, SUA pune accent pe apărarea colectivă și partajarea sarcinilor”, a spus președintele, potrivit Reuters

În luna noiembrie a anului 2025, președintele Taiwanului a propus creșterea bugetului de apărare cu 40 de miliarde de dolari pentru pentru perioada 2026–2033. 

Cu toate acestea, opoziția a refuzat să aprobe proiectul președintelui. Partidul Kuomintang a precizat în februarie că susține creșterea cheltuielilor pentru apărare, dar resping ideea de a semna „cecuri în alb”.

Economia Taiwanului a cunoscut o creștere puternică în ultimii ani, în special datorită rolului dominant al insulei în producția globală de semiconductori avansați, esențiali pentru dezvoltarea domeniului de inteligență artificială. 

Privind inteligența artificială, președintele Lai a spus că intenționează să o integreze în sistemul național de apărare pentru a susține economia. 

„Cu alte cuvinte, bugetul nostru pentru apărare nu este doar un buget pentru apărarea națională, ci și un buget pentru dezvoltarea economică și industrială”, a spus Lai. 

