Prima pagină » Știri externe » Seism politic la Atena: Grecia reînnoiește mandatul procurorilor săi din EPPO pentru doar doi ani în loc de cinci

Seism politic la Atena: Grecia reînnoiește mandatul procurorilor săi din EPPO pentru doar doi ani în loc de cinci

Cei trei procurori ale căror mandate au fost propuse spre prelungire de către Consiliul Judiciar Suprem investighează un dosar uriaș de corupție cu fonduri europene. Deși EPPO ceruse Greciei prelungirea mandatelor cu cinci ani, organismul judiciar suprem din această țară a oferit doar doi ani, timp în care cei trei procurori au de documentat întregul dosar de fraudă.
Seism politic la Atena: Grecia reînnoiește mandatul procurorilor săi din EPPO pentru doar doi ani în loc de cinci
Sursă foto: eppo.europa.eu
Luiza Moldovan
11 mai 2026, 19:01, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un consiliu de judecători grec a reînnoit luni mandatul a trei procurori europeni a căror prezență prelungită în fruntea unei anchete majore privind frauda subvențiilor agricole a cauzat tensiuni cu oficialii guvernamentali de la Atena, relatează luni presa elenă.

Însă Consiliul Judiciar Suprem a reînnoit mandatele celor trei procurori doar pentru încă doi ani, în loc de cei cinci solicitați de Parchetul European.

Cei doi procurori se ocupă de ancheta OPEKEPE

Procurorii greci Popi Papandreou, Harikleia Thanou și Dionysis Mouzakis au fost detașați la secția din Atena a EPPO și se ocupă de ancheta scandalului OPEKEPE, numit după agenția de stat, acum desființată, responsabilă de distribuirea subvențiilor agricole ale Uniunii Europene.

Reînnoirea sau nu a mandatelor lor și problema cine are ultimul cuvânt în această chestiune au declanșat o dispută publică între EPPO și oficialii partidului conservator de guvernământ Noua Democrație din Grecia.

EPPO urmează să aibă ultimul cuvânt

Ancheta EPPO a solicitat Parlamentului ridicarea imunității automate de la urmărirea penală a unui șir de parlamentari ND suspectați de implicare în scandalul OPEKEPE.

În decizia unanimă de luni, consiliul judecătorilor greci a decis că cei trei procurori ar trebui să rămână în funcție la EPPO până când își vor finaliza cazurile pe care le gestionează în prezent. Cuvântul final în această chestiune îi aparține acum EPPO.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Parlamentarii POT și-au redenumit grupul parlamentar. Surpriza: sunt „fermi pro-europeni”. Anunțul partidului
Gandul
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor