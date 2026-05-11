Seism politic la Atena: Grecia reînnoiește mandatul procurorilor săi din EPPO pentru doar doi ani în loc de cinci

Un consiliu de judecători grec a reînnoit luni mandatul a trei procurori europeni a căror prezență prelungită în fruntea unei anchete majore privind frauda subvențiilor agricole a cauzat tensiuni cu oficialii guvernamentali de la Atena, relatează luni presa elenă.

Însă Consiliul Judiciar Suprem a reînnoit mandatele celor trei procurori doar pentru încă doi ani, în loc de cei cinci solicitați de Parchetul European.

Cei doi procurori se ocupă de ancheta OPEKEPE

Procurorii greci Popi Papandreou, Harikleia Thanou și Dionysis Mouzakis au fost detașați la secția din Atena a EPPO și se ocupă de ancheta scandalului OPEKEPE, numit după agenția de stat, acum desființată, responsabilă de distribuirea subvențiilor agricole ale Uniunii Europene.

Reînnoirea sau nu a mandatelor lor și problema cine are ultimul cuvânt în această chestiune au declanșat o dispută publică între EPPO și oficialii partidului conservator de guvernământ Noua Democrație din Grecia.

EPPO urmează să aibă ultimul cuvânt

Ancheta EPPO a solicitat Parlamentului ridicarea imunității automate de la urmărirea penală a unui șir de parlamentari ND suspectați de implicare în scandalul OPEKEPE.

În decizia unanimă de luni, consiliul judecătorilor greci a decis că cei trei procurori ar trebui să rămână în funcție la EPPO până când își vor finaliza cazurile pe care le gestionează în prezent. Cuvântul final în această chestiune îi aparține acum EPPO.