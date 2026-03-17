Fost ministrul al Apărării din Rusia, despre producția ucraineană de drone: Nicio regiune a Rusiei nu mai este în siguranță

Un fost ministru al Apărării de la Moscova a avertizată că dezvoltarea rapidă a producției ucrainene de drone ar înseamnă că niciun teritoriu din Rusia să nu mai fie complet sigur în fața atacurilor.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 mart. 2026, 12:58, Știri externe

„Ritmul de dezvoltare a sistemelor de armament, în principal a sistemelor de drone fără pilot, și sofisticarea metodelor utilizate pentru desfășurarea acestora sunt de așa natură încât nicio regiune a Rusiei nu se poate simți în siguranță”, a spus Serghei Șoigu despre producția ucraineană de drone, relatează Reuters

Declarațiile făcute de fostul ministru și actualul  secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei în cadrul unei reuniuni desfășurate la Ekaterinburg. 

Șoigu a avertizat și cu privire la numărul de acțiuni de sabotaj atribuite Ucrainei pe teritoriul rus. Acesta a spus că numărul a crescut semnificativ, ajungând la 1.830 de incidente în 2025, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 40% față de anul anterior. 

Fostul ministru a mai precizat că sabotajele ucrainene sunt susținute de servicii de informații din 56 de țări, fără a preciza exact ce servicii de informații. 

Creșterea numărului atacurilor și pericolul dronelor a fost subliniată și de primarul Moscovei care a anunțat că în decursul zilelor de sâmbătă și duminică, apărare antiaeriană a doborât 250 de drone ucrainene, cel mai important atac din ultimul an. 

