Atacurile cu drone ale Ucrainei expun vulnerabilitățile apărării aeriene a Rusiei

Concluziile apar într-un raport publicat de ISW, citat de publicația Kyiv Post.

Potrivit analiștilor, sistemele de apărare aeriană ale Rusiei sunt „suprasolicitate”, ceea ce face dificilă protejarea simultană a tuturor obiectivelor strategice. În aceste condiții, forțele ucrainene reușesc să desfășoare atacuri tot mai adânci în interiorul Rusiei, vizând rafinării, baze militare și infrastructură energetică.

În noaptea de 25 spre 26 aprilie, Ucraina a lansat un atac asupra unei rafinării de petrol, una dintre cele mai importante facilități de procesare a combustibilului din Rusia.

Potrivit informațiilor disponibile, atacul a provocat un incendiu în interiorul instalației. Rafinăria are o capacitate anuală estimată la aproximativ 15 milioane de tone și produce benzină, motorină și combustibil pentru avioane.

Imagini geolocalizate publicate online au confirmat incendiile izbucnite în zona industrială, iar analiști independenți susțin că ar fi fost afectată o unitate-cheie de procesare.

Ținte militare lovite în Crimeea

Pe lângă infrastructura energetică, Ucraina a continuat atacurile și asupra obiectivelor militare din Crimeea. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, atacurile desfășurate în zona Sevastopol au provocat avarii asupra unor nave ale flotei ruse, unei nave de recunoaștere, sistemelor radar și infrastructurii de pe aerodromul Belbek.

Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au confirmat amploarea operațiunii, precizând că zeci de drone au fost lansate într-o singură noapte.

Experții susțin că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie prin care Ucraina încearcă să reducă capacitățile logistice și militare ale Rusiei.

Presiune tot mai mare asupra apărării ruse

Analiștii ISW afirmă că, începând din luna martie, Ucraina a intensificat campania de lovituri cu rază lungă. În ultimele săptămâni, au fost raportate cel puțin 10 atacuri asupra infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei.

Unele dintre operațiuni au ajuns la distanțe considerabile de granița ucraineană. Un atac recent a vizat regiunea Celiabinsk, situată la peste 1.800 de kilometri de Ucraina.

Institutul pentru Studiul Războiului consideră că dimensiunea teritoriului rus și numărul în creștere al dronelor ucrainene pun o presiune majoră asupra sistemelor de apărare.

Pe măsură ce Ucraina își dezvoltă producția internă de drone, experții estimează că atacurile vor deveni mai frecvente și mai complexe, vizând infrastructura economică și militară a Rusiei.