Cum monitorizează Ucraina fiecare atac rusesc: dezvăluirile lui Zelenski despre războiul nevăzut

Zelenski a spus că în Ucraina „aproape că nu există nopți fără atacuri rusești” și a amintit de o noapte în care țara sa a fost vizată de aproape 500 de atacuri. Potrivit acestuia, autoritățile și armata pot urmări, inclusiv de pe iPad-uri, modul în care funcționează apărarea antiaeriană și pot analiza fiecare atac în parte după producerea acestuia.

Liderul de la Kiev a subliniat că cele mai mari două lipsuri cu care se confruntă Ucraina sunt combustibilul și rachetele pentru drone. În același timp, el a prezentat dronele-interceptor drept cea mai nouă componentă a apărării ucrainene, afirmând că armata folosește sute de astfel de aparate în fiecare zi. Zelenski s-a declarat mulțumit și de proiectul derulat împreună cu Marea Britanie pentru producerea acestor drone.

Președintele ucrainean a vorbit și despre amenințarea în creștere reprezentată de Iran, spunând că programul iranian de drone a început cu ani în urmă, iar în urmă cu aproximativ trei ani Teheranul a început să furnizeze astfel de aparate Rusiei. În prezent, a adăugat el, dronele folosite de Iran conțin și componente rusești.

Sistemele Patriot singure nu sunt suficiente în noul război

Zelenski a avertizat că sistemele Patriot existente în statele din Golf nu sunt suficiente, în condițiile în care capacitățile ofensive ale Iranului s-au dezvoltat mai rapid. El a atras atenția și asupra rachetelor balistice, care pot lovi ținte aflate la mii de kilometri distanță, susținând că, „dacă răul câștigă”, nici oceanele și nici munții nu vor mai putea oferi protecție.

„De aceea securitatea contează”, a transmis liderul ucrainean, care a spus că Ucraina a încercat să trăiască alături de Rusia, dar s-a confruntat cu două invazii în decurs de zece ani. În opinia sa, regimuri precum cel de la Moscova dezvoltă constant noi metode de a purta războaie.

Costul războiului s-a schimbat

Zelenski a insistat asupra dezechilibrului de costuri din războiul actual: o dronă iraniană ar costa în jur de 50.000 de dolari, în timp ce adversarii o doboară cu rachete de aproximativ 4 milioane de dolari fiecare. Extinderea utilizării dronelor face posibile atacuri în masă la costuri mult mai mici, ceea ce înseamnă că amenințarea nu mai vine doar din partea unor lideri cu resurse uriașe, precum Vladimir Putin, a spus el.

Președintele ucrainean a mai afirmat că există deja militari ucraineni în statele din Golf care ajută la protejarea acestor țări împotriva rachetelor iraniene, iar alții sunt pregătiți să fie desfășurați. Potrivit lui Zelenski, această cooperare a făcut parte dintr-o ofertă legată de drone prezentată Statelor Unite, iar Ucraina intenționează să propună acorduri similare și altor state.

În discursul său, Zelenski a contrastat viața sigură din Londra cu realitatea din Ucraina, spunând că, într-o clădire în care oamenii sunt „calmi și în siguranță”, este aproape imposibil să îți imaginezi cum arată o viață în care normalitatea s-a sfârșit. El a arătat că, în Ucraina, oamenii trăiesc sub amenințarea dronelor, a problemelor de infrastructură și, adesea, sunt nevoiți să se adăpostească sub pământ pentru a supraviețui.

În final, liderul ucrainean a spus că este greu de anticipat unde va ajunge războiul modern, însă guvernele trebuie să rămână înaintea acestei tehnologii și să le poată spune oamenilor că „măcar ziua de mâine va fi sigură”. El a adăugat că datoria actualei generații de lideri este să ofere „siguranță reală”.