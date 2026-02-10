Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România, despre SAFE: „În cadrul programului mașina de luptă a infanteriei, Redback ar reprezenta o alegere foarte puternică”

Transformarea României de la stadiul de cumpărător la cel de producător și de la consumator la contributor la realizare sistemelor terestre consolidează suveranitatea națională și poziționează România ca participant activ la lanțurile de aprovizionare NATO și europene, argumentează Lino Lim în interviul acordat Mediafax.

Momentul declarațiilor nu este ales la întâmplare, ci vine cu o zi înainte de startul construcției fabricii de la Petrești, Dâmbovița, și cu numai patru luni înainte de momentul în care autoritățile române trebuie să semneze contractele aferente programului SAFE, după ce vor fi evaluat documentele solicitate potențialilor parteneri.

Potrivit CEO-ului Hanwha Aerospace România, „în cadrul programului mașina de luptă a infanteriei din SAFE, Redback ar reprezenta o alegere foarte puternică, atât din punctul de vedere al politicii industriale, cât și al militarilor care ar opera vehiculul”.

Fondat în anul 1952, Grupul Hanwha este al șaptelea cel mai mare grup industrial din Coreea de Sud, pe baza activelor totale, extins la nivel global, având operațiuni diversificate în domeniile aerospațial, apărare, energie și materiale, de construcție, finanțe, precum și retail și servicii, cu o cifră totală de afaceri de 65 miliarde de dolari SUA în 2024.

Hanwha Aerospace , înființată în 1977, este compania de tehnologie avansată afiliată grupului Hanwha, care activează în sectoarele spațial, aeronautic și de apărare, cu o prezență tot mai puternică pe piețele internaționale de apărare, în special prin obuzierele autopropulsate K9 și mașinile de luptă ale infanteriei Redback, precum și prin progresele sale în domeniul avionicii și tehnologiei sateliților.

Înființată în 2024, Hanwha Aerospace Romania (HARO) este o filială europeană a companiei Hanwha Aerospace, cu sediul la București. Unitatea sa de producție din Europa va fi situată în județul Dâmbovița. Fabrica va funcționa ca centru european de producție al companiei pentru fabricarea, întreținerea și suportul platformelor terestre avansate, precum obuzierul autopropulsat K9 și vehiculul de realimentare cu muniție K10, cu posibilitatea extinderii către mașina de luptă a infanteriei Redback (IFV).

Sistemele Hanwha Aerospace, inclusiv obuzierul autopropulsat K9, vehiculul de realimentare cu muniție K10 și vehiculul de luptă pentru infanterie Redback, sunt în serviciu sau contractate de 11 țări, dintre care șase sunt membre NATO – Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda, România și Turcia.

Cu România, mai exact Ministerul Apărării Naționale, Hanwha Aerospace a semnat, în iulie 2024, un contract în valoare de 1 miliard dolari pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder și 36 de vehicule de realimentare cu muniție K10, împreună cu aproximativ 18.000 de obuze. Livrările vor avea loc în trei tranșe, pe o perioadă de cinci ani.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană din cadrul Programului SAFE, de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să accelereze procedurile de selecție a companiilor pe care le va contracta pentru finalizarea proiectelor, cu termen-limită la sfârșitul anului 2030. Contractele trebuie semnate, conform calendarului, până la finalul lunii mai.

Potrivit cadrului general stabilit, finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret, 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională, 2,8 miliarde euro.

Fabrica de la Petrești, „un parteneriat de durată cu România”

Reporter: Din informațiile noastre, mâine, miercuri, are loc ceremonia de începere a lucrărilor de construcție pentru fabrica de la Petrești. Când va începe producția de obuziere K9?

Lino Lim: Ceremonia de începere a lucrărilor pentru facilitatea de producție K9 va avea loc pe 11 februarie, în Dâmbovița, cu participarea unor oficiali guvernamentali de rang înalt și a unor invitați distinși atât din România, cât și din Republica Coreea. Facilitatea va purta numele H-ACE Europe, denumire care reflectă angajamentul de a construi nu doar un sit de producție în România, ci un hub european de apărare care să sprijine aliații NATO și să consolideze securitatea regională.

Dincolo de producția sistemului K9, H-ACE Europe este concepută ca o platformă industrială scalabilă, cu planuri de extindere viitoare, investiții continue în infrastructură și dezvoltare industrială pe termen lung. Proiectul reprezintă un parteneriat de durată cu România și o declarație clară a intenției Hanwha de a contribui în mod semnificativ la reziliența industrială și de apărare a Europei.

Facilitatea va avea capabilități complete de producție, incluzând fabricarea și sudarea carcaselor, prelucrări mecanice, integrarea sistemelor, testare și asamblare finală. Va include, de asemenea, capacități de mentenanță pe întreg ciclul de viață și MRO, ceea ce va permite întreținerea, repararea și modernizarea platformelor în țară. Vor exista facilități pentru integrare digitală și software, care să sprijine sisteme terestre conectate și bazate pe date, precum și o structură concepută pentru scalare, permițând activarea în timp a unor linii suplimentare de producție pentru alte sisteme terestre. În plus, vor fi create spații pentru cercetare, dezvoltare și colaborare inginerească, destinate dezvoltării comune cu industria și partenerii de cercetare din România.

Toate aceste activități vor fi realizate în conformitate cu standardele și cerințele de securitate NATO, asigurând interoperabilitatea, controlul calității și pregătirea pentru export pe piețele aliate. Împreună, aceste elemente fac ca H-ACE Europe să nu fie o linie de asamblare pe termen scurt, ci un activ industrial durabil, capabil să susțină nevoile de apărare ale României și să permită țării să joace un rol mai amplu în lanțurile de aprovizionare NATO și europene.

„Ancorarea producției în România permite țării să urce în lanțul valoric”

Reporter: Ați evaluat nivelul investiției și impactul economic și social al acestui proiect din Dâmbovița, precum și al proiectului H-ACE Europe?

Lino Lim: Impactul economic al H-ACE Europe va fi realizat în etape clar definite. În faza inițială, care acoperă producția obuzierelor autopropulsate K9 și posibila producție a vehiculului de luptă al infanteriei Redback, proiectul este estimat să creeze aproximativ 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte. Aceste roluri vor acoperi producția, ingineria, integrarea sistemelor, mentenanța și o rețea extinsă de furnizori români care vor sprijini activități legate de oțel, componente, logistică și susținere tehnică.

Dincolo de această fază, ambiția pentru H-ACE Europe merge mai departe. Prin investiții suplimentare în infrastructură, operarea mai multor linii de producție pentru sisteme terestre și extinderea cooperării în cercetare și dezvoltare cu parteneri români, facilitatea este concepută să se extindă semnificativ în timp. Pe măsură ce aceste capabilități suplimentare vor deveni operaționale, impactul total asupra ocupării forței de muncă este estimat să depășească 9.000 de locuri de muncă, incluzând angajarea directă, precum și efectele indirecte și induse în ecosistemul industrial și tehnologic al României.

Această abordare etapizată subliniază angajamentul pe termen lung. H-ACE Europe nu este un sit de asamblare temporar, ci un hub european pentru sisteme terestre și inovație în domeniul apărării, capabil să genereze valoare economică susținută și locuri de muncă înalt calificate pe parcursul mai multor decenii. Proiectul marchează o schimbare importantă pentru România, care trece de la statutul de simplu cumpărător de echipamente de apărare la cel de producător și, în timp, furnizor în ecosistemul european de apărare.

Prin H-ACE Europe, România nu doar achiziționează platforme, ci își construiește capacitatea industrială de a fabrica, întreține, moderniza și, potențial, exporta sisteme terestre. Această transformare consolidează suveranitatea națională și poziționează România ca participant activ la lanțurile de aprovizionare NATO și europene. În mediul de securitate actual, statele care investesc în capacități de producție obțin avantaje strategice, iar ancorarea producției în România permite țării să urce în lanțul valoric, trecând de la achiziție la producție și de la consum la contribuție.

Reporter: Care este rolul acestui proiect în arhitectura demersurilor NATO de apărare a flancului estic european și în contextul mai larg al securității Uniunii Europene?

Lino Lim: România se află în centrul strategic al flancului estic al NATO, unde descurajarea, nivelul de pregătire și reziliența industrială nu mai sunt concepte abstracte, ci cerințe operaționale zilnice. Proiectul consolidează rolul României în trei moduri concrete. În primul rând, ancorează producția de sisteme terestre critice în România, asigurând că aceste capabilități pot fi produse, întreținute și modernizate local, într-un context în care capacitatea industrială este inseparabilă de pregătirea militară.

În al doilea rând, prin stabilirea H-ACE Europe ca hub regional de producție și mentenanță, România devine nu doar un consumator de capabilitate de apărare, ci un contributor net la securitatea NATO și europeană, sprijinind forțele aliate care operează pe flancul estic.

În al treilea rând, programul îmbunătățește interoperabilitatea și profunzimea operațională, deoarece platforme precum K9 și Redback sunt concepute să opereze fără dificultăți alături de forțele NATO, iar cadrele comune de logistică, instruire și mentenanță reduc fricțiunile în operațiunile comune.

Per ansamblu, proiectul poziționează România ca un pilon al flancului estic al NATO, combinând capabilitatea militară avansată cu o capacitate industrială suverană și reprezentând o investiție pe termen lung atât în apărarea națională, cât și în securitatea europeană și descurajarea colectivă.

„Platforma Redback oferă avantaje operaționale clare”

Reporter: România are a doua cea mai mare alocare din UE prin mecanismul SAFE , aflat într-o fază incipientă a procedurilor de selecție a partenerilor. Ați luat în calcul, vă doriți sau ați făcut pași pentru participarea la SAFE, în România sau în alte state UE? Pe ce segment s-ar încadra Hanwha Aerospace și cum apreciați cadrul general al acestui mecanism pentru România?

Lino Lim: SAFE nu este doar un instrument de finanțare, ci un instrument de politică industrială conceput pentru a dezvolta capacități de producție în Europa, pentru a consolida reziliența lanțurilor de aprovizionare și pentru a întări capabilitățile suverane de apărare. Hanwha Aerospace România este pe deplin aliniată acestui obiectiv, fiind o companie înregistrată în România, care produce în România, cu angajați și furnizori români. În acest sens, compania nu este un furnizor extern care livrează echipamente în Europa, ci un actor industrial care operează în interiorul ecosistemului european de apărare.

Compania și-a asumat depășirea cerinței SAFE de 65% localizare, cu un obiectiv de până la 80% producție locală în România, nu în alte state membre. Această abordare susține direct prioritățile SAFE privind producția regională, suveranitatea industrială și lanțurile de aprovizionare reziliente, relevante pentru NATO și ancorate în Europa de Est.

În acest cadru, perspectivele pentru programul românesc de vehicule de luptă ale infanteriei sunt considerate solide și credibile. Platforma Redback oferă avantaje operaționale clare față de alternative precum Lynx, inclusiv niveluri superioare de protecție, potențial de dezvoltare și o arhitectură digitală modernă, menținând în același timp mobilitatea și capacitatea de supraviețuire. Luate împreună, eligibilitatea SAFE, gradul ridicat de localizare, performanța operațională și costul competitiv susțin ideea că Redback reprezintă o alegere foarte puternică atât din perspectiva politicii industriale, cât și din perspectiva militarilor care vor opera vehiculul.

„Întrebarea esențială nu este doar care vehicul poate fi livrat cel mai rapid, ci ce rămâne în România după 30 de ani”

Reporter: Există voci care și-au exprimat îngrijorarea că anumite proceduri de achiziție ar putea afecta concurența dintre companii. Care este poziția dumneavoastră privind concurența în cadrul acestui program?

Lino Lim: Acest program reprezintă o investiție de aproape 3 miliarde de euro, finanțată parțial prin împrumuturi SAFE care vor fi rambursate de generațiile viitoare. Decizii de asemenea amploare trebuie să fie ghidate de randamentul național pe termen lung, nu de conveniențe pe termen scurt. Întrebarea esențială nu este doar care vehicul poate fi livrat cel mai rapid, ci ce rămâne în România după 30 de ani: fabrici, locuri de muncă specializate, capacitate de export și o bază industrială sustenabilă.

Concurența deschisă este esențială deoarece permite testarea completă a ofertelor concurente în funcție de performanță, cost, impact industrial și valoare pe termen lung. Aceasta asigură că soluția selectată oferă nu doar capabilitate militară, ci și cel mai mare beneficiu economic și industrial pentru contribuabilii români. Într-un program de asemenea amploare, competiția nu este o formalitate procedurală, ci mecanismul care protejează valoarea publică, consolidează responsabilitatea și asigură reziliența economică și de apărare pe termen lung.

„Compania transferă procese industriale, tehnologie și know-how, nu doar livrează echipamente finite”

Reporter: În aceeași ordine de idei, cum apreciați poziția autorităților române, conform căreia producția din domeniul apărării trebuie să fie realizată în țară, de către români și într-o proporție cât mai ridicată?

Lino Lim: Există o diferență fundamentală între asamblarea locală și localizarea reală și profundă a producției. Asamblarea creează locuri de muncă temporare și poate fi relocată după încheierea unui contract, în timp ce producția reală creează capabilități naționale permanente, incluzând fabricarea de componente, integrarea sistemelor, mentenanța, testarea, dezvoltarea software și cercetarea.

Propunerea Hanwha este construită exact în jurul viziunii exprimate de conducerea României. Compania transferă procese industriale, tehnologie și know-how, nu doar livrează echipamente finite. Obiectivul este ca România să poată fabrica, întreține și moderniza independent propriile platforme în timp. Modelul de localizare include sudarea carcaselor, prelucrări mecanice, integrarea electronicii, activități legate de grupurile de propulsie, testare și dezvoltare software. Ca rezultat, facilitatea din Dâmbovița este concepută ca un hub european de producție, mentenanță și cercetare-dezvoltare, nu ca o linie de asamblare temporară. La capacitate maximă, este estimat că va susține până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte și va genera peste 500 de milioane de euro impact economic local.

„Structura cu două surse oferă redundanță, reziliență și continuitate”

Reporter: Dincolo de considerațiile industriale, prin ce se remarcă Redback din punct de vedere tehnic față de competitorii europeni?

Lino Lim: Din perspectiva utilizatorului final, Armata României, Redback este un vehicul de luptă de nouă generație, proiectat special pentru a îndeplini cerințele operaționale ale utilizatorului. Platforma a fost validată într-unul dintre cele mai exigente procese de achiziție occidentale, programul LAND 400 din Australia, în cadrul căruia supraviețuirea, mobilitatea, integrarea digitală și potențialul de dezvoltare au fost testate în condiții apropiate de cele reale de operare.

Vehiculul integrează sisteme avansate de protecție, suspensie hidro-pneumatică pentru mobilitate superioară și o arhitectură digitală modernă concepută pentru războiul în rețea, cu un potențial semnificativ de modernizare. În plus, Redback utilizează componente majore comune cu platforma K9, ceea ce simplifică logistica, instruirea, mentenanța și gestionarea pieselor de schimb și reduce costurile pe ciclul de viață. Nu este o modernizare incrementală a unui vehicul din anii 1990, ci un design complet nou, conceput pentru câmpul de luptă al secolului XXI și pentru relevanță operațională pe termen lung.

Reporter: În ceea ce privește SAFE, una dintre condițiile de bază pentru intrarea în program este respectarea termenelor, cu finalizare până la sfârșitul anului 2030. Poate garanta Hanwha respectarea acestor termene și siguranța livrării?

Lino Lim: Hanwha și-a demonstrat capacitatea de a implementa programe complexe de apărare rapid și la scară largă. În Polonia, compania a livrat peste 200 de sisteme K9 în aproximativ trei ani, unul dintre cele mai rapide calendare realizate în achizițiile recente ale NATO. Pentru România, primul lot de vehicule poate fi livrat în aproximativ 20 de luni, în timp ce producția locală va crește treptat la facilitatea din România.

Un element esențial este faptul că Hanwha operează două baze industriale complementare, în Coreea și în Europa. Această structură cu două surse oferă redundanță, reziliență și continuitate, asigurând livrări previzibile chiar și în cazul unor perturbări geopolitice sau ale lanțurilor de aprovizionare. Combinația dintre capacitatea demonstrată de execuție, localizarea etapizată și sursele industriale duale permite respectarea cerințelor stricte de calendar ale SAFE și oferă fiabilitate pe termen lung.