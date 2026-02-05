Radu Miruță anunță detalii despre evoluția programului SAFE

Întrebat despre începerea achizițiilor prin Programul SAFE, ministrul Apărării a spus: „A fost semnat deja contractul cu Rachetele Mistral, a fost o achiziție în comun pentru produse luate din Franța, cu mai multe țări, a fost șapte țări care au avut comenzii în comun pentru a achiziționa aceste produse mai ieftine”, joi, într-o conferință de presă.

Colaborarea insituțională

Ministerul Apărării și-a îndeplinit obligația legală de a transmite criteriile operaționale necesare industriei de apărare, prin intermediul Ministerului Economiei. „ Ministerul Economiei trebuie să emită un document care să spună care este procentul de localizare cerut pentru fiecare dintre aceste 21 de proiecte”, a spus Miruță.

Ministrul a spus că ministerul Economiei lucrează la definirea procentelor de localizare pentru fiecare dintre cele 21 de proiecte, adăugând: „Ceea ce Ministerul Apărării deja a transmis, noi ne-am bifat obligația asta, cu ceea ce Ministerul Economiei va transmite, grupul de lucru de la Guvern, de la Cancelarie Coordonată de Cancelarul Primului Ministru, va emite un ordin cu privire la companiile care să primească aceste Request for Information, care îndeplinesc condițiile de localizare și de operare ”.

Privind acest proces, ministrul a spus: „Știu că se lucrează, estimez că e chestiune de câteva zile”.

Problema creșterii artificiale a prețurilor

Acesta a subliniat că autoritățile române urmăresc evitarea unor creșteri artificiale de prețuri. „există în piață o preocupare pe care o simt, vin foarte mulți bani, România este presată să utilizeze aceste sume de bani într-un timp foarte scurt, ceea ce poate duce adesea la o creștere artificială a prețurilor”, a declarat acesta, adăugând: „Dacă vine vreo companie care crede că pentru asta dublează prețul, România nu mai este niciun câștig prin intermediu SAFE și nu vom face asta”.

În ceea ce privește selecția proiectelor și a cantităților, ministrul a explicat: „Suma de bani care ne-a fost alocată prin SAFE e una finită. Armata Română a trebuit să își împartă proiectele în funcție de priorități raportate la această sumă de bani”.

Privind componenta colocalizării în achizițiile SAFE: Miruță a afirmat: „În zona Brașov există, la Ghimbav, colaborare cu Airbus pentru elicopterele Puma. Pe noi ne interesează să dăm de lucru în continuare platformelor de acolo care au capacitate să producă parțial componente din acest produs final”