Prima pagină » Politic » Robert Negoiță a ajuns la sediul DNA

Robert Negoiță a ajuns la sediul DNA

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ajuns joi după-amiază la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Laura Buciu
05 feb. 2026, 15:46, Politic

Robert Negoiță a ajuns la sediul DNA cu o mașină privată, ca pasager.

Negoiță a fost întrebat de jurnaliști în ce calitate este prezent la sediul DNA, dar nu a răspuns.

Joi dimineață, procurorii DNA au desfășurat percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3, în vizorul anchetatorilor anticorupție fiind chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță.

DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu. În principal, primarul sectorului 3, Robert Negoiță este bănuit că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

Negoiță a negat faptul că ar fi construit drumuri din bani publici pentru fratele său și a afirmat că dacă va fi chemat la audieri, acesta se va conforma.

„Nu cred că am greșit, dar dacă am greșit, vom vedea. (…) Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din sectorul 3, cetățenii din București și toți cei care au nevoie de acele drumuri, pentru că sunt drumuri publice”, a spus Robert Negoiță.

 

