Radu Miruță atrage atenția asupra unui ansamblu imobiliar din Craiova, ridicat în apropierea unui depozit de muniții: „Corupția nu are mulți părinți”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă, un caz al unui bloc din Craiova, ridicat de un dezvoltator imobiliar în apropierea unor depozite de muniție, care stă în calea unui radar militar.

Blocul primise mai întâi un aviz negativ, însă, după trei săptămâni, a mai primit un aviz pozitiv.

„Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar.

E vorba de ansamblu Satina Park de la Craiova.

Ministerul Apărării a avizat negativ pentru că nu se respectau distanțele față de aceste obiective militare și, ce vă imaginați, trei săptămâni mai târziu, a revenit exact aceeași cerere care fusese avizată negativ și care, de data asta, a fost avizată pozitiv”, a spus Miruță.

Aviz negativ transformat în aviz pozitiv

Miruță a atras atenția asupra faptului că blocul se află în calea unui radar care, pe porțiunea de teren pe care este amplasat blocul, nu poate baleia întreg spectrul.

„A fost avizată favorabil, blocul este deja construit. Nu este respectată distanța legală față de depozitele de muniție și nu este respectat regimul de înălțime afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea.

Există un radar militar care nu mai poate baleia întreg spectru pentru că se lovește fascicul pe un anumit sector de cerc de această clădire care a fost ridicată în contextul pe care vi l-am explicat mai devreme.

Au fost declanșate verificări la toate unitățile militare din România cu privire la acordarea, modul în care a fost acordat, avizul pentru construcții în jurul unităților militare”, a declarat Radu Miruță.

„Corupția nu are mulți părinți”

„Corupția nu are mulți părinți și toleranță zero, în ce mă privește”, avertizează Miruță

„Observ că la Craiova nu este o situație întâmplătoare, pentru că, tot de curând, un an și un pic, la Craiova s-a, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România, depozit logistic care, de asemenea, afecta performanța acestui radar de la Cârcea. Au mers în instanță, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeași zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenție suplimentară din partea Ministerului. Evident că s-au dispus măsuri pentru identificarea personalului din cadrul MApN, care a schimbat avizul”, a declarat Miruță.