Radu Miruță: Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile de ieșit la pensie

„Evident că suntem preocupați nu forțând, ci să aranjăm piesele în interiorul acestor ministere, astfel încât cei care decid să nu se pensioneze să fie stimulați pentru a face asta. Nu cu forța, ci doar dacă ei consideră”, a declarat Miruță, luni într-o conferință de presă după ce a anunțat că din cei aproximativ 3.700 de angajați ai Ministerului Apărării Naționale care ar fi putut ieși la pensie, trei sferturi au ales să își continue activitatea.

Ministrul a spus că într-o țară care are un război la graniță este: „contraintuitiv să tai pensie, să tai salarii la zona militară sau, mă rog, la zona Ministerului Afacerilor Interne”, adăugând: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie în ceea ce privește calculul pensiei”.

Ministrul a explicat că pensionarile masive ar genera presiuni suplimentare asupra bugetului: „Ministerul Apărării va avea două cheltuieli paralele, una cu pensiile celor care pleacă la pensie, una cu salariile celor care vor lua loc cu celor care pleacă la pensie. Dacă noi vom reuși să-i stimulăm financiar pe oameni să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate, asta va salva un culoar dintre cele două”.

Privind situații pensiilor, s-a pronunțat și secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, punctând: „este o dorință ca cei cu multă experiență să rămână în sistem”.

„La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt undeva la aproape 15.000 de colegi, de salariați care îndeplinesc condițiile și după cum ați văzut, inclusiv în spațiul public, se pleacă de la principiul că cei care îndeplinesc astăzi condițiile să nu fie afectați. Suntem în continuu dialog cu reprezentanții organizațiilor sindicale. Am discutat într-o primă ședință cu ei. Cu siguranță în perioada următoare vor mai fi alte discuții”, a mai transmis oficialul.