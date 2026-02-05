32 de indivizi, acuzați că au fraudat statul cu 1,6 milioane de euro prin transporturi agabaritice false

Procurorii și polițiștii au făcut, pe 4 februarie 2026, 14 percheziții domiciliare. Acțiunile au vizat sediile a 14 societăți comerciale din domeniul transporturilor speciale. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj.

Suspecții sunt reprezentanți și angajați ai unor societăți comerciale. Aceștia au făcut peste 1.300 de transporturi agabaritice în perioada 2020-2023. Au declarat date tehnice false despre vehicule pentru a plăti tarife de drum mai mici.

Funcționarii CNAIR au fost induși în eroare. Aceștia au emis autorizații speciale cu conținut nereal. Au încasat sume mai mici decât cele datorate. Prejudiciul total se ridică la 1.616.109 euro.

Cei 32 de inculpați sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sunt vizați și pentru fals în declarații și participație improprie la fals intelectual.

Din prejudiciul total, suma de 1.100.000 euro a fost achitată de inculpați. Plata s-a făcut după aducerea la cunoștință a acuzațiilor penale. Restul sumei a fost recuperat anterior.