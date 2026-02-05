Prima pagină » Social » 32 de indivizi, acuzați că au fraudat statul cu 1,6 milioane de euro prin transporturi agabaritice false

32 de indivizi, acuzați că au fraudat statul cu 1,6 milioane de euro prin transporturi agabaritice false

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a 32 de persoane. Acestea sunt acuzate că au fraudat CNAIR cu 1,6 milioane de euro.
32 de indivizi, acuzați că au fraudat statul cu 1,6 milioane de euro prin transporturi agabaritice false
Andreea Tobias
05 feb. 2026, 16:39, Social

Procurorii și polițiștii au făcut, pe 4 februarie 2026, 14 percheziții domiciliare. Acțiunile au vizat sediile a 14 societăți comerciale din domeniul transporturilor speciale. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj.

Suspecții sunt reprezentanți și angajați ai unor societăți comerciale. Aceștia au făcut peste 1.300 de transporturi agabaritice în perioada 2020-2023. Au declarat date tehnice false despre vehicule pentru a plăti tarife de drum mai mici.

Funcționarii CNAIR au fost induși în eroare. Aceștia au emis autorizații speciale cu conținut nereal. Au încasat sume mai mici decât cele datorate. Prejudiciul total se ridică la 1.616.109 euro.

Cei 32 de inculpați sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sunt vizați și pentru fals în declarații și participație improprie la fals intelectual.

Din prejudiciul total, suma de 1.100.000 euro a fost achitată de inculpați. Plata s-a făcut după aducerea la cunoștință a acuzațiilor penale. Restul sumei a fost recuperat anterior.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Zodiile care mint fără să clipească. Par sincere, dar adevărul e altul! Acești nativi folosesc tehnici de manipulare să obțină ce-și doresc
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor