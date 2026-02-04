Percheziții DIICOT la locuința unui român implicat în acte de sabotaj în Germania

„La data de 3 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de tentativă de sabotaj”, informează DIICOT printr-un comunicat de presă emis miercuri.

Ancheta realizată a rezultat că doi inculpați, dintre care unul este cetățean român, ar fi comis, atât individual, cât și împreună, mai multe acte de sabotaj asupra unor nave aflate în portul Hamburg.

În perioada ianuarie-august 2025, cei doi ar fi aruncat peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce ale unei alte nave, ar fi îndepărtat capacele rezervoarelor de combustibil și ar fi dezactivat întrerupătoarele electronice de siguranță de la alte nave destinate marinei germane.

În urma percheziției efectuate la locuința inculpatului român, au fost identificate mai multe probe care vor fi transmise autorităților germane.

Totodată, în cursul zilei de marți, cei doi inculpați au fost reținuți. Românul a fost reținut în Germania, celălat fiind reținut în în Grecia.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul de presă.