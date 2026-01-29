Germania adoptă o lege pentru protejarea infrastructurii critice în fața amenințărilor hibride ruse

Parlamentarii germani au votat joi o lege care urmărește întărirea „rezilienței” infrastructurii critice a Germaniei. Legea prevede identificarea infrastructurilor esențiale pentru populație și economie și obligarea operatorilor acestora să își consolideze măsurile de securitate, notează Le Figaro.

Legea urmează să fie trimisă în Camera Superioară a Parlamentului.

„Germania este ținta sabotajului, spionajului, dezinformării și, de asemenea, a terorismului”, a declarat ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, care a susținut că autoritățile trebuie să aibă capacitatea să riposteze împotriva amenințărilor.

Actul normativ a fost susținut de coaliția care susține guvernul condus de Friedrich Merz (conservatorii și social-democrații), dar și de partidul de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD). Împotriva legii au votat Verzii și grupările de stânga radicală.

Noua legislație se va aplica unui număr de aproximativ 1.700 de furnizori de servicii esențiale, inclusiv din domeniul energiei, apei, sănătății și anumitor lanțuri de supermarketuri. Operatorii vor fi obligați să își evalueze vulnerabilitățile, să implementeze măsuri de protecție, sisteme de alimentare de rezervă și să raporteze incidentele autorităților. Legea impune și organizarea de instrucții, exerciții și campanii de conștientizare pentru angajați, precum și realizarea de verificări interne.

Votul are loc la scurt timp după ce Germania s-a confruntat cu un act de sabotaj care a provocat o pană majoră de curent la Berlin, la începutul lunii ianuarie. Atacul revendicat de un grup de extremă stânga, a lăsat peste 100.000 de persoane fără electricitate, încălzire și internet pentru mai multe zile. În plus, a fost afectat și transportul public.

Deși nu a fost stabilită o legătură directă între acest grup și Moscova, autoritățile germane acuză Rusia de intensificarea atacurilor hibride.