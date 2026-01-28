Ilie Bolojan, conferință de presă în Germania: În privința Ucrainei, susținem toate eforturile pentru a se ajunge la o pace durabilă

Premierul României, Ilie Bolojan, a susținut o conferință de presă în Germania, alături de cancelarul german Friedrich Merz, în care a vorbit despre contextul în care se află Europa și despre războiul din Ucraina.

Ilie Bolojan a spus că Europa traversează o perioadă marcată de incertitudini majore. Potrivit premierului, provocările obligă statele europene să își adapteze politicile la situația de criză.

„Traversăm o perioadă de incertitudini, presiunea asupra economiilor europene și competiția globală tot mai dură. Războiul din Ucraina ne obligă să fim mai eficienți în deciziile noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește situația din Ucraina, premierul României a reafirmat sprijinul pentru toate demersurile care pot conduce la o pace durabilă.

Ilie Bolojan a afirmat, de asemenea, că războiul are un impact major asupra populației civile și asupra infrastructurii esențiale.

„În ceea ce privește Ucraina, susținem toate eforturile pentru a se ajunge la o pace durabilă. Atacurile Rusiei asupra civililor și asupra infrastructurii critice, inclusiv energetice, afectează grav populația și de aceste lucruri trebuie să ținem cont în deciziile noastre politice și de securitate”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a mai adăugat că România și Germania împărtășesc aceleași valori și preocupări legate de securitatea europeană, stabilitate și protejarea cetățenilor.

„Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii și de a ne susține comun în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule cancelar Friedrich Merz, pentru întâlnirea de astăzi. Vom continua discuțiile la București, sper eu, în viitorul apropiat, concentrându-ne pe ceea ce avem de făcut”, a declarat premierul.