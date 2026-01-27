Germania oferă un milion de euro pentru informații despre atacul militanților de extremă stânga asupra centralei electrice

Autoritățile germane vor acțiuni mai dure împotriva grupărilor de extremă stânga, după atacul asupra unei centrale electrice din Berlin, produs în luna ianuarie, scrie Reuters.

Evenimentul s-a soldat cu cea mai gravă pană de curent din oraș de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că statul va întări semnificativ capacitatea instituțiilor de securitate pentru a face față acestui tip de amenințare.

„Agențiile noastre de securitate vor fi consolidate semnificativ în lupta împotriva extremismului de stânga”, a afirmat Alexander Dobrindt marți.

Potrivit autorităților, activiștii au revendicat atacul, iar anchetatorii suspectează implicarea unei organizații militante de extremă stânga cunoscută sub numele de grupul Volcano.

Incidentul a afectat aproximativ 45.000 de locuințe, care au rămas fără electricitate în condiții de temperaturi extrem de scăzute.

Pentru sprijinirea anchetei, statul german oferă o recompensă de un milion de euro pentru informații care pot duce la identificarea autorilor.

În același timp, serviciul de informații interne va primi personal suplimentar dedicat combaterii extremismului de stânga, mai notează Reuters.

Ministrul de interne a anunțat și pregătirea unor modificări legislative care vor extinde atribuțiile autorităților în zona investigațiilor digitale.

Printre măsurile avute în vedere se află analiza automată a datelor, utilizarea recunoașterii faciale biometrice, dar și păstrarea adreselor IP.

Conform celui mai recent raport al agenției de informații interne, numărul infracțiunilor motivate de ideologia de stânga a crescut cu 38% în 2024, chiar dacă faptele violente asociate acestui fenomen au scăzut cu 27%.

„Am avut mult succes în combaterea extremismului de dreapta și a terorismului islamist… Dar nu s-a acordat suficientă atenție extremismului de stânga și vedem că terorismul de stânga… revine cu forță”, a spus ministrul de Interne.