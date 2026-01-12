Prima pagină » Știri externe » Germania va suplimenta numărul ofițerilor de informații pentru combaterea extremismului de stânga

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat, luni, că va aloca mai mulți ofițeri ai serviciilor de informații interne pentru combaterea extremismului de stânga.
„Serviciul de informații interne va fi întărit în acest domeniu”, a spus Dobrindt, precizând că a dispus deja această măsură încă de săptămâna trecută, conform dpa.

Declarația a fost făcută la conferința anuală a asociației funcționarilor publici din Köln.

El a subliniat că întărirea acestui segment nu va reduce eforturile împotriva extremismului de dreapta.

Potrivit ministrului, extremismul și terorismul de stânga sunt din nou în creștere în Germania și acționează într-un ritm mai intens”.

Dobrindt a invocat recentul atac asupra rețelei de alimentare cu energie din sud-vestul Berlinului, revendicat de un grup extremist de stânga, care a lăsat aproximativ 100.000 de persoane fără electricitate și căldură.

În trecut, autoritățile s-au concentrat „mai puțin” pe acest fenomen, a mai spus ministrul.

Dobrindt a adăugat că statul are nevoie de mai multe instrumente de investigare în mediul digital pentru a combate extremiștii: „Nu este acceptabil ca statul să fie încă orb în unele domenii când vine vorba de extremism”.

