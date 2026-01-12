Prima pagină » Știri externe » Germania și India își consolidează cooperarea în securitate pentru a reduce dependența de Rusia

Germania și India își consolidează cooperarea în securitate pentru a reduce dependența de Rusia

Germania și India au decis să își consolideze cooperarea în domeniul securității, într-un efort comun de a reduce dependența Indiei de Rusia, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz, aflat în prima sa vizită oficială în India, alături de premierul Narendra Modi.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
12 ian. 2026, 13:05, Politic

În cadrul vizitei, cele două state au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în securitate, precum și acorduri suplimentare în domenii-cheie precum mineralele critice, sănătatea și înființarea unui centru de inovare în inteligență artificială, scrie Reuters.

Scopul declarat este consolidarea lanțurilor de aprovizionare sigure, reziliente și de încredere între Germania și India.

Germania și India urmăresc lanțuri de aprovizionare sigure și reziliente

„India și Germania colaborează pentru a construi lanțuri de aprovizionare sigure, de încredere și reziliente. Memorandumurile semnate astăzi vor oferi un nou impuls și vor consolida cooperarea noastră”, a declarat premierul Narendra Modi în cadrul conferinței de presă comune.

Cooperarea vizează în special reducerea vulnerabilităților economice și strategice, în contextul în care India continuă să se bazeze pe Rusia pentru o mare parte din echipamentele sale militare și este unul dintre cei mai mari importatori de petrol și gaze rusești, alături de China.

Presiuni pentru reducerea legăturilor cu Rusia

Cancelarul Merz a subliniat că Germania depune eforturi pentru a se asigura că autoritățile indiene împiedică firmele locale să eludeze sancțiunile impuse Rusiei și pentru a încuraja reducerea importurilor de energie din această țară.

Până în prezent, guvernul de la New Delhi a respins aceste solicitări, menținând o poziție pragmatică în raport cu Moscova.

Germania și India susțin accelerarea acordului de liber schimb UE-India

Pe lângă componenta de securitate, Merz a făcut apel la India și Uniunea Europeană să finalizeze negocierile pentru acordul de liber schimb, exprimându-și dorința ca acesta să fie încheiat până la sfârșitul lunii ianuarie. Vizita sa are ca obiectiv principal oferirea unui impuls politic negocierilor stagnante.

„Trăim o renaștere a protecționismului, iar acest lucru dăunează atât Germaniei, cât și Indiei”, a avertizat cancelarul german.

