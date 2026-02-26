Prima pagină » Politic » Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR

Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR

„Nu vreau să creez speranțe”, spune Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, întrebat dacă a primit un semnal bun de la Bruxelles în privința deblocării banilor din PNRR. Totuși, s-a declarat optimist.
Laura Buciu
26 feb. 2026, 18:39, Politic

„N-aș vrea să mă hazardez să apreciez șansele. Dar ceea ce vreau să vă spun este că semnalul pe care l-am primit astăzi în întâlnire este că președinta Ursula von der Leyen a ascultat argumentele noastre. Am participat la întâlnirea pe care prim-ministrul a avut-o cu președinta Comisiei Europene. Este foarte important că am reușit, la cel mai mare nivel, la nivel de prim-ministru, să explicăm faptul că reforma este o reformă importantă, că a fost așteptată de foarte mult timp și că, în mod evident, este foarte important să putem să înțelegem că o astfel de reformă, odată ce o faci, nu poți să fii penalizat că ai făcut-o”, spune Dragoș Păslaru, întrebat, la Antena 3 CNN, dacă au crescut șansele României.

Pîslaru a precizat că România a depășit data limită pentru tranșa 3, astfel că „nu vreau să creez așteptări sau speranțe în plus”, dar faptul că a existat această discuție la cel mai înalt nivel „că am discutat de cum putem debloca tranșele 3 și 4 de pe PNRR, adică 3, de fapt, să vedem care va fi evaluarea finală a Comisiei, și 4, pentru a putea într-adevăr să încastăm așa cum am vrea, să primim autorizarea de încasare luna martie” sunt lucruri „foarte importante în economie”.

Întrebat dacă ar fi o minune să primim acești bani, ministrul a răspuns că este optimist „pentru că am sentimentul că ne-am făcut treaba bine, că am prezentat profesionist argumentele noastre, și era foarte important să avem în țară niște evoluții, astăzi”. În acest sens a precizat că publicarea motivării CCR privind pensiile magistraților, care probabil vineri va fi și promulgată.

