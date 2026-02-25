Bolojan, pus la zid de rectorul Universității din Iași: „Rectorii nu au cerut reducerea sporului de doctorat”

Rectorul Universității Al.I. Cuza din Iași, Liviu George Maha, îl contrazice ferm pe premierul Ilie Bolojan, care a argumentat decizia de reduce sporul de doctorat prin aceea că înșiși rectorii universităților au fost cei care au propus acest lucru, după cum relatează EduPedu.

„Fiind unul dintre participanții la întâlnirea cu domnul premier cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, pot contrazice ferm această declarație.

Niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat și nici nu a fost adusă în discuție o asemenea abordare ca măsură concretăavută în vedere de reprezentanții Guvernului”, a declarat Maha pentru publicația citată.

Bolojan: „Propunerea a venit în baza discuțiilor cu CNR”

Totodată, Maha a cerut ca, dacă au existat discuții în afara cadrului prezentat, acestea să fie aduse la cunoștință:

„Dacă au fost consultări individuale cu alți rectori, în afara cadrului instituțional și asumat la nivelul Consiliulului Național al Rectorilor, este bine ca acest lucru să fie precizat explicit”.

Reacția rectorului Universității din Iași vine după ce premierul a declarat că decizia de a diminua sporul de doctorat a venit după discuțiile cu „reprezentanții universităților”:

„Așa cum știți, toate sectoarele administrației participă la acest efort și, în baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universități să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat în universitar.

Și tot în baza acestei discuții a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”, a spus premierul.

Bolojan a argumentat că sporul pentru doctorat nu se întâlnește în țările din Vestul Europei: „nu este o practică pe care o regăsim în țările din vestul Europei. Salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot și această diplomă”.