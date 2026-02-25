Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului, în urma unui proces de opt ani

„Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Ministerul Finanțelor au reușit, în urma unor demersuri judiciare, să readucă în proprietatea publică a statului o suprafață de 2.571 de hectare de fond forestier, situată în județul Covasna”, se arată în comunicatul de presă emis miercuri de Romsilva.

Potrivit comunicatului transmis de Romsilva, dreptul de proprietate asupra celor 2.571 de hectare de pădure fusese reconstituit în anul 2002 în favoarea Composesoratului Ojdula.

Totuși, în urma cercetărilor din arhiva, au fost identificate documente care arătau că terenurile respective fuseseră expropriate cu despăgubire, nu confiscate abuziv în 1948.

Astfel, în 2018, Ministerul Finanțelor a atacat în instanță pentru anularea titlurilor de proprietate, demers la care s-au alăturat și juriștii Romsilva.

În septembrie 2024, septembrie 2024, Judecătoria Târgu Secuiesc a dispus anularea titlurilor de proprietate, a Composesoratului Ojdula. S-a făcut apel, însă prin Decizia nr. 123 din 19 februarie 2026, hotărârea Tribunalului a devenit definitivă.

„Prin acest demers juridic, a fost posibilă readucerea, după aproape un sfert de secol, în proprietatea publică a statului a celor 2.571 de hectare de fond forestier”, se mai arată în comunicatul de presă.