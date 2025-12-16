Ce crede conducerea Romsilva despre planurile ministrului Mediului de reorganizare a regie. Rezultatele financiare estimate pentru 2025 și perspective pentru 2026

Directorul general interimar al Romsilva, Jean Vișan, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă de bilanț al activității din 2025, că ar fi preferat ca reorganizarea regiei să aibă la bază concluziile auditului extern care este în derulare în prezent.

Proiectul de Hotărâre de Guvern elaborat de specialiștii Ministerului Mediului a plecat pe traseul de avizare, așa cum a anunțat luni seara șefa instituției, într-o postare pe Facebook, după ce a moțiunea simplă împotriva sa a trecut în Parlament.

„Nu cred că se înțelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne mințim cu «uite reforma, nu e reforma». Eu nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeași structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituție, lăsând neatinse aceleași structuri și grupuri de interese și mafii locale care au acaparat această instituție, sub pretextul că vom avea criterii de performanță și putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele. Așa că astăzi am trimis OFICIAL Hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției. Dacă nu se dorește, cu adevărat, blocarea acestei reforme, zilele acestea poate primi HG-ul avizele și poate fi adoptat în ședință de Guvern”, a scris Diana Buzoianu.

„Eu sunt obligat să îl pun în practică”

„Ce vă pot spune este punctul meu de vedere: acest HG este o hotărâre de Guvern, nu este în sunt atribuțiile noastre, ale Romsilva să promovăm acest HG, eu sunt obligat să îl pun în practică. Eu încerc să creez în fiecare județ în care nu va mai rămâne direcție silvică, să creez către un nucleu unde să poată participa personalul tehnico-ingineresc la activitățile din teren, să ne reprezinte la instituțiile publice și să reprezinte directorul general. Să rămână un birou, un serviciu, eu așa am recomandat de fiecare dată către minister că ar trebui să rămână un nucleu, poate mai mic, mult mai mic decât este acuma, în fiecare județ din din țară”, a declarat directorul general interimar al Romsilva, Jean Vișan, în cadrul unei conferințe de presă de bilanț al activității din 2025.

Actualul șef al Romsilva admite că există un risc să piardă angajați „Este posibil, că poate nu vor să meargă în centrala mare a Direcției Silvice. Spre exemplu, avem Buzău, Tulcea, Brăila, Constanța, Galați. Să-l iei pe cel de la Buzău, să-l duci la Tulcea nu cred că va accepta. Adică să mergi o dată pe lună sau trimestrial la niște ședințe este altceva, dar să merg zilnic… E vorba de familie, impactul social, e vorba de copii, de școli, de alte activități, de părinți.

Actualul șef al Romsilva a precizat că a urmărit declarațiile Dianei Buzoianu, dar nu a văzut ultima variantă a proiectului de act normativ și nici nu știe numărul de direcții la care s-a rămas – 12, 31, 41 sau 13 în forma trimisă spre avizare.

„Noi ne-am exprimat, oficial, punctul de vedere, și în scris, a fost o dezbatere publică și am transmis oficial punct de vedere către minister și, vă spun sincer, știți că avem acest audit organizațional, și eu aș fi dorit întâi să se finalizeze acest audit care a analizat aspecte sociale, economice, ecologice și după aia să avem o fundamentare și să avem o decizie în care să mergem mai departe cu reorganizare Regiei Național Pădurilor”, a detaliat jean Vișan.

Cât costă auditul

Contractul de audit menționat a fost semnat luni, după derularea unei licitații, au detaliat oficialii regiei.

„Luni, am semnat contractul de audit. Dacă între timp apare această hotărâre de Guvern și eu nu finalizez auditul, atunci va trebui să mă adaptez acestei hotărâri de Guvern și să iau măsurile care să impun. Dacă nu va apărea această hotărâre de Guvern, reușesc să finalizez auditul și să transmit mai departe rezultatele pe care le are acest audit”, a declarat directorul general al Romsilva.

Contractul a fost încheiat cu aproximativ o lună și jumătate mai târziu, după ce oficialii au primit un răspuns clarificator de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

Potrivit lui Daniel Robu, director general adjunct, contractul a fost semnat cu asocierea formată din ROVNER&MOORE S.R.L & PUBLISH RESEARCH, în urma unei licitații publice la finalul căreia valoare atribuită a ajuns la 75% din cea estimată, respectiv 924.000 de lei față de 1,325 milioane de lei, fără TVA.

„Valoarea contractului este meritată, pentru că firma trebuie să facă foarte multe lucruri. Firma trebuie să analizeze Regia Națională a Pădurilor din punct de vedere structural, din punct de vedere al modului în care este organizată – compartimente, unități cu personalitate, fără persoane juridică, ce structuri are în componență, modul în care relaționează aceste compartimente. Pe urmă are obligația să analizeze procesele operaționale, fluxurile de informații care circulă de la structurile inferioare către Regia Națională a Pădurilor Romsilva, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Bineînțeles, va analiza structura de personal raportat la – și aici e un lucru foarte important – va trebui să facă o radiografie a legislației în vigoare la ora actuală, să vadă care este povara administrativă care este pusă pe umerii angajaților de la Regia Națională a Pădurilor și trebuie să țină cont atât de legislația silvică, cât și de legislația accesorie”, a detaliat directorul general adjunct.

Durata contractului este de cinci lun, dar primele rezultate ar trebui să fie livrate în primul trimestru din anul următor.

Potrivit datelor oficiale, Romsilva are în prezent aproximativ 14.000 de angajați (față de 44.000 la începutul anilor 90), din care aproximativ 5.800 de pădurari, 41 directori și 22 de directori de parcuri.

Rezultate financiare ale regiei

Conducerea Romsilva estimează, la finalul acestui an, o creștere a profitului brut la 150 de milioane lei, față de față de 90 milioane de lei prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și 41 milioane lei realizat în anul 2024, conform declarațiilor oficiale.

Astfel, Romsilva a realizat venituri totale în valoare de 3,5 miliarde lei și o cifră de afaceri de aproximativ 3 miliarde lei, valori similare cu cele prevăzute în bugetul anual.

În același timp, cheltuielile totale estimate se ridică la 3,35 miliarde lei, valoare inferioară celei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

„Deși acest an a fost unul cu multe provocări, fluctuații ale pieței lemnului, modificări legislative, Romsilva a depus eforturi susținute pentru limitarea cheltuielilor operaționale, fapt ce a condus la realizarea și depășirea principalilor indicatori financiari, în special a profitului brut”,a transmis conducerea regiei.

Pentru anul viitor, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva își propune să obțină venituri totale în valoare de 3,5 miliarde de lei, o cifră de afaceri de 3,0 miliarde de lei și un buget de cheltuieli de 3,35 miliarde de lei, valori similare celor estimate în anul curent. În privința profitului, pentru anul 2026, Romsilva estimează un profit brut de 150 milioane de lei.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului și asigura servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietatea publică a statului dețin certificarea managementului forestier în sisteme internaționale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează și 22 de parcuri naționale și naturale, cu o suprafață cumulată de peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat.