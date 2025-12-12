Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad, Teodor Țigan, să restituie 280.520 de lei. Anunțul ministrei Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instanța a respins acțiunea formulată de directorul Direcției Silvice Arad.

Instanța a respins vineri acțiunea formulată de directorul direcției silvice Arad, Teodor Țigan. Decizia a păstrat încetarea contractului de muncă al directorului silvic și l-a obligat pe Țigan să restituie suma de 280.520 de lei, bonusul de pensionare. Decizia nu este definitivă.

Ministrul Mediului: Felicitări avocaților Romsilva

Diana Buzoianu a făcut anunțul pe rețelele de socializare. „Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări, avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, a anunțat ministrul Mediului.

Arad: Teodor Țigan, pensionat și reangajat la Romsilva

Teodor Țigan s-a pensionat de la Romsilva cu o primă de pensionare de 100.000 de euro. Apoi s-a reangajat fără concurs la Direcția Silvică Arad. În urma scandalului public, directorul silvic a fost dat afară și a dat Regia în judecată, cerând despăgubiri cu dobândă.

Corpul de Control al Ministerului Mediului a mers în control la Arad. „Verificăm exact modalitatea legală în care domnul Țigan și-a obținut bonusul de pensionare și apoi s-a reangajat, fără concurs, în cadrul Direcției Silvice Arad”, declara atunci Buzoianu.

Reorganizarea Romsilva: de la 99 la 12 directori

Ministrul Mediului anunța la vremea respectivă că România are 99 de directori Romsilva. După reorganizare vor fi doar 12 directori. Reducerile de cheltuieli sunt de 19 milioane de lei doar din partea de directori.