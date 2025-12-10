Prima pagină » Știrile zilei » Diana Buzoianu: Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat miercuri, în cadrul conferinței de presă prin care a prezentat rezultatele raportului Corpului de Control privind criza apei din Prahova și Dâmbovița, că nu își va da demisia de la conducerea ministerului.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 dec. 2025, 18:13, Politic

„Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”, a spus miercuri, Diana Buzoianu. 

„Nu există niciun scenariu în care coaliția aceasta poate să șantajeze orice ministru care vrea să facă reforme, că dacă nu ies reformele respective și dacă nu sunt blocate reformele respective, iese un partid din această coaliție. Nu există acest scenariu”, a continuat ministra Mediului. 

Declarațiile vin după ce peste 100.000 de persoane nu mai au acces la apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. 

În urma situației, ministra mediului a anunțat că va trimite la Parchet raportul preliminar, iar directorul de la Apele Române, Florin Ghiță și-a dat demisia.  

 

