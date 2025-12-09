SUA blochează raportul Global Environment Outlook al ONU. Dispută majoră privind concluziile despre climă

În mod obișnuit, aceste rapoarte includ un „rezumat pentru factorii de decizie”, agreat cu guvernele, care conferă legitimitate și aplicabilitate politică recomandărilor științifice, scrie BBC.

Acuzații grave de blocare a procesului asupra raportului

Co-președintele raportului, profesorul Sir Robert Watson, afirmă că SUA și câțiva aliați „au deturnat procesul”, refuzând să aprobe concluziile privind necesitatea reducerii drastice a combustibililor fosili, a subvențiilor din energie și agricultură, dar și a poluării cu plastic.

Watson spune că delegația americană a participat abia la finalul întâlnirii de la Nairobi, declarând că nu poate susține nicio concluzie legată de climă, biodiversitate sau emisii.

Impactul politic al controverselor privind raportul

Documentul, realizat de aproape 300 de oameni de știință, avertizează asupra unui „viitor sumbru” dacă marile economii nu reduc consumul nesustenabil care accelerează schimbările climatice și pierderea biodiversității. Recomandările includ renunțarea rapidă la cărbune, petrol și gaze, reducerea subvențiilor și schimbări majore în agricultură și industrie.

SUA, Arabia Saudită și Rusia s-au opus acestor măsuri, invocând impactul economic pe termen scurt. Autorii raportului spun însă că beneficiile economice pe termen lung depășesc costurile inițiale.

Consecințe pentru negocierile climatice globale și viitoarele rapoarte ONU

Experții avertizează că disputa legată de raportul Global Environment Outlook ar putea afecta viitoarele negocieri internaționale și credibilitatea rapoartelor IPCC, piloni centrali în strategia globală de limitare a încălzirii climatice.

Pe fondul retragerii SUA din angajamentele climatice și promovării combustibililor fosili, tensiunile din cadrul ONU amenință să slăbească răspunsul global la criza climatică.