Schimbările climatice ar putea influența sexul copilului tău, potrivit unui nou studiu citat de Daily Mail. Cercetătorii de la Universitatea Oxford au descoperit dovezi surprinzătoare. Temperaturile mai ridicate par să afecteze raportul dintre sexe la naștere.

Echipa de la Oxford a analizat peste cinci milioane de nașteri. Studiul a acoperit 33 de țări din Africa subsahariană și India. Rezultatele au fost clare: temperaturile peste 20°C sunt asociate cu nașterea mai multor fete.

Dr. Abdel Ghany, autorul principal, a explicat importanța descoperirilor. „Căldura extremă nu este doar o amenințare majoră pentru sănătatea publică”, a spus el. Cercetătorul susține că temperatura influențează fundamental reproducerea umană.

„Demonstrăm că temperatura influențează cine se naște și cine nu se naște”, a adăugat Dr. Ghany. Constatările arată că temperatura are consecințe măsurabile asupra supraviețuirii fătului. De asemenea, influențează comportamentul de planificare familială.

Mecanisme diferite în Africa și India

Cercetătorii au identificat mecanisme diferite în cele două regiuni studiate. În Africa subsahariană, scăderea nașterilor de băieți este legată de mortalitatea prenatală. Cauza principală este stresul termic matern provocat de căldură extremă.

În India, efectele apar mai târziu în timpul sarcinii. Temperaturile ridicate în trimestrul al doilea sunt asociate cu mai puține nașteri de băieți. Efectul este mai pronunțat la mamele mai în vârstă și la cele fără fii.

Ce înseamnă pentru raportul global între sexe

La nivel global, există ușor mai mulți bărbați decât femei. Raportul actual este de aproximativ 101-102 bărbați la fiecare 100 de femei. Încălzirea globală ar putea schimba acest echilibru în deceniile următoare.

„Există o reacție specifică sexului la temperatura dinaintea nașterii”, au concluzionat cercetătorii. Atât reacțiile biologice, cât și cele comportamentale joacă un rol important. Impactul asupra compoziției populației ar putea fi substanțial.

Și fertilitatea masculină este afectată de climă

Un alt studiu, realizat la Universitatea din Manchester, aduce date suplimentare. Cercetătorii au analizat probe de spermă de la peste 15.500 de bărbați. Participanții proveneau din Danemarca și Florida, două climate complet diferite.

Rezultatul a surprins chiar și pe oamenii de știință. Calitatea spermei este cea mai bună vara și cea mai slabă iarna. Același tipar a fost identificat în ambele țări, indiferent de climă.

„Am fost uimiți de cât de similar era modelul sezonier”, a declarat profesorul Allan Pacey. Chiar și în Florida, unde temperaturile rămân ridicate tot anul, tiparele s-au repetat. Cercetătorii cred că temperatura ambiantă nu este singura explicație.