Ilie Bolojan, despre întâlnirea cu comisarul Valdis Dombrovskis: Am confirmat încă o dată că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%

„Întâlnirea cu domnul Valdis Dombrovskis a fost calată pe problemele care țin de bugetul de stat, de deficite, de absorția de fonduri europene și aici am discutat despre provocările care țin de bugetul nostru pe anul acesta care este într-o fază avansată”, a spus Bolojan.

Premierul a declarat că una dintre principalele provocări pentru acest an este componenta de investiții.

„O importantă provocare va fi partea de investiții. Așa cum știți, anul acesta vom avea un vârf de investiții în principal datorită fondurilor europene prin programul PNRR, care trebuie absorbite până la sfârșitul lunii august. Aici avem o componentă importantă de aproximativ 10 miliarde de euro, parte grant, aproape 50%, parte împrumut, pe care trebuie să-i absorbim”, a declarat Bolojan.

În același timp, Bolojan a subliniat că Guvernul României își reconfirmă angajamentul de reducere a deficitului bugetar.

„Am confirmat încă o dată cu Comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%, așa cum am anunțat, și că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit”, a spus premierul.

El a adăugat că menținerea acestei direcții ar putea contribui la reducerea costurilor de împrumut.

„Și consider că așa cum am constatat în aceste zile când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse față de anul trecut, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm în așa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menținem absorția de fonduri europene și să punem în practică măsurile de relansare”, a adăugat Bolojan.