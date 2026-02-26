Băsescu: „Grindeanu își sabotează propriul premier”

Traian Băsescu a comentat la Digi24 declarațiile dure ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului Ilie Bolojan. Concluzia fostului președinte a fost tranșantă: „Grindeanu își sabotează propriul premier”.

Grindeanu afirmase la Constanța că nu îl simte pe Bolojan ca premier al coaliției. „Pe Bolojan nu l-am simțit premierul coaliției, mai degrabă al altcuiva”, declarase liderul PSD.

Băsescu a corectat imediat această afirmație. „Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu”, a spus fostul președinte. El a subliniat că Bolojan urmărește cu tenacitate restabilirea echilibrelor macroeconomice ale țării.

Fostul președinte a atras atenția asupra unui paradox periculos. În timp ce premierul negocia la Bruxelles ajustarea PNRR pentru a pierde cât mai puțini bani, mesajele venite de la București sunau astfel: „Îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier”.

„Fiți convinși că orice declarație de la București legată de guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei Von der Leyen”, a avertizat Băsescu.

Fostul președinte a avut și o nuanță critică față de Bolojan. El a refuzat să numească măsurile adoptate „reforme”. „Sunt niște ajustări care au ca obiectiv restabilirea deficitului bugetar. Nu discutăm de mari reforme”, a spus Băsescu. El a dat ca exemplu reforma administrativă, care ar genera economii uriașe, dar care nu se face.

Cât despre stabilitatea coaliției, Băsescu nu crede că PSD este pe punctul de a ieși de la guvernare. Însă avertismentul său rămâne clar: declarațiile agresive din interior fac mai mult rău decât bine României.