Grindeanu, dacă ar ajunge premier: Aș pune în aplicare decizia CEDO privind recunoașterea cuplurilor de același sex

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu pentru G4Media, că dacă ar fi premier, ar pune în aplicare decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor între persoanele de același sex. „Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”, a completat acesta.
Diana Nunuț
26 feb. 2026, 14:57, Politic

Într-un interviu pentru G4Media, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a susținut respectarea drepturilor persoanelor LGBT și aplicarea deciziilor instanțelor europene, afirmând că ar pune în aplicare o hotărâre a CEDO privind recunoașterea căcuplurilor de același sex dacă ar ajunge premier.

„Nu știu de ce nu punem în aplicare”, a afirmat liderul PSD, referindu-se la o decizie CEDO veche de aproximativ șase ani, care nu este pusă în aplicare de România.

Întrebat dacă, în eventualitatea în care ar ajunge premier, ar pune în aplicare decizia CEDO, Sorin Grindeanu a răspuns: „Da, de-aia mă miră. (…) Nu știu de ce nu e pusă în aplicare. Aș respecta legea”.

El a precizat că, din punct de vedere personal, susține respectarea drepturilor individuale.

„Fiecare, acasă, are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni, și sunt oameni în România cu orientare sexuală de acest tip LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi așa cum au și ceilalți. Asta este punctul meu de vedere”, a afirmat Grindeanu în cadrul interviului pentru G4Media.

În 2023, CEDO a decis că România a încălcat articolul 8 din Convenţie – dreptul la „respectarea vieţii private şi de familie” – în cazul cuplurilor de acelaşi sex. CEDO a decis, la momentul respectiv, cu cinci voturi pentru şi două voturi împotrivă, că solicitările depuse de Asociaţia Accept şi a alte 14 persoane sunt admisibile şi constată că a avut loc o încălcare a articolului 8 din Convenţie, astfel că decide, în unanimitate, „constatarea unei încălcări a Convenţiei constituie în sine o satisfacţie echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu moral suferit de reclamanţi”.

