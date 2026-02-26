Prima pagină » Social » Ministrul Transporturilor a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa

Ministrul Transporturilor a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a participat joi la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa. Centrul se află la Constanța.
Ministrul Transporturilor a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
sursa foto: Ciprian Șerban, FB
Petru Mazilu
26 feb. 2026, 14:54, Politic

Cel mai mare centru de training maritim și offshore din Europa se află la Constanța și a fost realizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV).

Potrivit ministrului Transporturilor, noul campus are o suprafață totală de 5.381 mp. Complexul include două clădiri, șapte săli de curs și simulatoare, spații administrative, 36 de camere duble și opt apartamente pentru cursanți. Campusul are acces direct la Baza Nautică CERONAV și este dotat cu soluții de energie regenerabilă.

„Punctul central al investiției este bazinul de antrenamente (498 mp, adâncime 5,4 m), echipat cu simulator HUET și tehnologie modernă pentru cursuri esențiale de siguranță maritimă și offshore (HUET, Sea Survival, GWO Sea Survival, Working at Height). (…) CERONAV este singurul centru din Europa acreditat pentru standardul High Voltage – turbine eoliene și deține un portofoliu de 290 de cursuri acreditate conform standardelor STCW, OPITO, DP – Nautical Institute, GWO și pentru navigația pe ape interioare”, a precizat Ministrul Transporturilor pe Facebook.

Proiectul a fost realizat în 45 de luni. Investiția în valoare de 64 milioane lei a fost realizată integral din veniturile proprii ale CERONAV.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni
G4Media
Digi RCS-RDS, ce lovitură! Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Lupta livratorului pakistanez cu gerul românesc: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”
Libertatea
Semnul apărut la un singur picior care poate anunța un cheag de sânge periculos. Când trebuie să mergi urgent la medic
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor