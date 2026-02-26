Ministrul Transporturilor a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa

Cel mai mare centru de training maritim și offshore din Europa se află la Constanța și a fost realizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV).

Potrivit ministrului Transporturilor, noul campus are o suprafață totală de 5.381 mp. Complexul include două clădiri, șapte săli de curs și simulatoare, spații administrative, 36 de camere duble și opt apartamente pentru cursanți. Campusul are acces direct la Baza Nautică CERONAV și este dotat cu soluții de energie regenerabilă.

„Punctul central al investiției este bazinul de antrenamente (498 mp, adâncime 5,4 m), echipat cu simulator HUET și tehnologie modernă pentru cursuri esențiale de siguranță maritimă și offshore (HUET, Sea Survival, GWO Sea Survival, Working at Height). (…) CERONAV este singurul centru din Europa acreditat pentru standardul High Voltage – turbine eoliene și deține un portofoliu de 290 de cursuri acreditate conform standardelor STCW, OPITO, DP – Nautical Institute, GWO și pentru navigația pe ape interioare”, a precizat Ministrul Transporturilor pe Facebook.

Proiectul a fost realizat în 45 de luni. Investiția în valoare de 64 milioane lei a fost realizată integral din veniturile proprii ale CERONAV.