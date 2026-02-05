Premieră. S-a deschis primul parc tematic Pokémon- unde este și ce oferă uriașa zonă de agrement

Primul parc tematic permanent dedicat celebrei francize Pokémon s-a deschis joi, potrivit Le Figaro. Parcul oferă atracții dedicate lui Pikachu și prietenilor săi într-o zonă împădurită unde vizitatorii pot încerca să-i „prindă pe toți”, așa cum anunță organizatorii.

Numit „PokePark Kanto”, noul parc se întinde pe o suprafață de 2,6 hectare și este situat în Yomiuri Land, o uriașă zonă de agrement din capitala Japoniei. Investitorii încearcă să valorifice numărul record de turiști din Japonia și să atragă fanii japonezi. Începutul a reprezentat un succes: biletele au fost vândute pentru primele două luni.

PokePark Kanto cuprinde două zone: o zonă deluroasă în aer liber de aproape jumătate de kilometru, plină de figurine Pokémon, și un „oraș” inspirat de universul jocului, dedicat cumpărăturilor și atracțiilor. La intrare, vizitatorii PokePark Kanto sunt întâmpinați de statui ale personajelor din franciza Pokémon.

Universul Pokémon a apărut în 1996

Universul Pokémon a început în 1996 ca un joc pe consola portabilă Game Boy a Nintendo. Ulterior a devenit un fenomen global care s-a extins în cinematografie, televiziune și alte domenii. Jocul „Pokémon Go” a devenit o modă în întreaga lume. Inspirat de tradiția japoneză de vară de prindere a insectelor, jocul presupune capturarea și antrenarea unor „monștri de buzunar” cu ochi mari.

Un alt parc tematic important din Japonia, Universal Studios Japan din Osaka, a anunțat luna trecută că plănuiește și ofere atracții cu tematică Pokémon. În anunț nu au fost oferite detalii.