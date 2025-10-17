Creatorii „Pokémon GO” au lansat un animal de companie virtual care oferă indicații de ghid turistic 

„Peridot”, animalul virtual aflat undeva între un Pokémon și un Tamagotchi, face acum pasul în realitatea augmentată, însoțindu-te pe stradă în timp ce îți oferă informații despre ceea ce vezi prin ochelarii tăi inteligenți. Îi poți adresa întrebări, îi poți cere indicații și chiar te poate ajuta să ajungi la destinație cu transportul public, scrie Vanguardia.

Creatorii lui Pokémon GO, compania Niantic, sunt și cei din spatele jocului Peridot, în care aceste creaturi se amestecă cu realitatea surprinsă de cameră, apărând cu o atitudine jucăușă, gata să te distreze cu mișcările și reacțiile lor. Este ca și cum, în loc să capturezi un Bulbasaur sau un Rattata, l-ai domestici pentru a te însoți ca un golden retriever vorbitor.

Noutatea acum, în plin boom al ochelarilor inteligenți, este că aceste personaje au fost adaptate pentru a apărea în lentilele Spectacles, ochelarii de realitate augmentată dezvoltați de Snap, creatorii Snapchat. Noua versiune se numește Peridot Beyond.

„Lucrul surprinzător la Spectacles este cât de bine se aliniază cu misiunea Niantic: să-i încurajeze pe oameni să iasă afară, să se conecteze mai profund cu lumea din jur, să fie mai activi și să cunoască oameni noi”, a explicat Asim Ahmed, directorul global de marketing al Niantic. El a subliniat și faptul că animalele virtuale pot interacționa între ele: „Acum poți ieși cu prietenii tăi și să mângâi, să te joci sau să interacționezi cu animalele virtuale ale lor, amplificând magia unei mascote digitale”.

Totuși, există o problemă majoră: această versiune Peridot Beyond funcționează exclusiv cu ochelarii Spectacles de la Snap — care nu sunt disponibili în Spania. Iar chiar dacă ar fi, ar trebui să fii pregătit să mergi pe stradă cu niște ochelari voluminoși, vorbind cu „câinele” tău imaginar — un adevărat Spectacol.