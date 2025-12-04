Boli precum cancerul și diabetul vor putea fi detectate printr-un simplu plasture

Dispozitivele portabile cu inteligență artificială analizează sudoarea și detectează boli cu mult înainte de apariția simptomelor vizibile.

Transpirația conține un amestec bogat de biomarkeri pe care dispozitivele portabile avansate îi pot urmări în timp real.

Dispozitivele cu inteligență artificială care analizează sudoarea sunt pe cale să devină următoarea descoperire revoluționară în monitorizarea personalizată, conform sciencedaily.com.

Noi plasturi alimentați cu AI analizează modelele biochimice pentru a detecta riscurile de îmbolnăvire. Transpirația oferă informații despre nivelurile de medicamente sau răspunsurile la stres fără ace sau prelevări de sânge.

Cercetătorii construiesc dispozitive microfluidice ultrasensibile pentru a citi glucoza, cortizolul și mulți alți biomarkeri. Tehnologia este încă în fază incipientă, dar potențialul său este uriaș pentru îngrijirea preventivă.

Transpirația poate detecta markeri ai bolilor precum diabetul, cancerul, Parkinson și Alzheimer. Analizarea sudorii devine o alternativă neinvazivă la testele tradiționale de sânge sau urină pentru diagnostic.

Studiul UTS: Transpirația trans mite semnale biologice esențiale pentru diagnostic

Transpirația transmite o gamă largă de semnale biologice esențiale pentru monitorizarea sănătății zilnice. Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că asocierea acesteia cu inteligența artificială ar putea remodela medicina preventivă complet.

Combinația dintre AI și tehnologia avansată a senzorilor oferă o nouă abordare puternică. Transpirația oferă informații despre hormoni, niveluri de medicamente și alți biomarkeri prin analiză biochimică continuă.

Publicat în Journal of Pharmaceutical Analysis, studiul explorează modul în care sudoarea ar putea fi utilizată pentru evaluarea în timp real. Identificarea timpurie a bolilor precum diabetul, cancerul, Parkinson și Alzheimer devine posibilă prin această metodă.

„Colectarea transpirației este nedureroasă, simplă și neinvazivă”, a declarat coautoarea Dr. Dayanne Bordin.

„Este o alternativă viabilă la sânge sau urină, în special pentru monitorizarea continuă în timp real”, a explicat Dr. Bordin despre avantajele analizei sudorii.

Dispozitive portabile: De la Apple Watch la plasture pentru analiza transpirației

„Oricine este deja interesat să-și monitorizeze starea de sănătate folosind dispozitive portabile, cum ar fi ceasul Apple, ar fi interesat”, spune Dr. Bordin. Ritmul cardiac, numărul de pași sau tensiunea arterială sunt deja monitorizate.

Transpirația oferă informații suplimentare pe care dispozitivele existente nu le pot transmite încă despre starea biochimică a organismului. Există deja pe piață dispozitive de monitorizare, cum ar fi plasturele Gatorade pentru sportivi.

Acesta este un autocolant de unică folosință care se conectează la o aplicație pentru a analiza rata de sudoare. Plasturele măsoară pierderea de sodiu din transpirație și oferă sfaturi personalizate pentru hidratare și electroliți.

Progresele recente în domenii precum microfluidica, electronica extensibilă și comunicațiile fără fir au făcut posibilă construirea unei noi clase de senzori. Acest plasture se aplică direct pe piele.

Atunci când aceste dispozitive sunt combinate cu inteligența artificială, ele pot identifica metaboliți specifici din transpirație. Interpretarea modelelor chimice complexe oferă utilizatorilor informații de sănătate personalizate și avertismente timpurii despre afecțiuni medicale grave.

Utilizări pentru sportivi: Electroliți și teste antidoping prin analiza transpirației

Sportivii ar putea folosi dispozitivele pentru a monitoriza pierderea de electroliți în timpul antrenamentelor intense. Analiza sudorii poate demonstra că atletul nu a consumat substanțe dopante înainte de competiții importante.

Persoanele care suferă de diabet ar putea ajunge să se bazeze pe detectarea glucozei din transpirație. Testele de sânge dureroase și invazive ar putea fi înlocuite complet de plasturi portabile neinvazive pe piele.

„Transpirația este un fluid diagnostic subutilizat”, a declarat coautoarea Dr. Janice McCauley. „Capacitatea de a măsura simultan mai mulți biomarkeri și de a transmite aceste date fără fir oferă un potențial enorm”.

Îngrijirea preventivă a sănătății ar putea fi transformată prin această tehnologie de analiză a sudorii.

Inteligența artificială analizează seturi mari de date din transpirație

Sistemele moderne de IA pot analiza acum seturi de date foarte mari pentru a conecta semnalele chimice subtile din transpirație. AI-ul identifică conexiuni între markeri biochimici și anumite condiții fiziologice specifice ale pacientului.

Autorii notează că următoarea etapă importantă va implica asocierea acestei capacități analitice cu dispozitive compacte portabile. Acestea trebuie să aibă consum redus de energie și să poată transmite date în siguranță către aplicații medicale.

Cercetătorii de la UTS investighează în prezent caracteristicile fiziologice de bază ale sudorii umane pentru aplicații medicale. De asemenea, ei creează instrumente microfluidice care pot detecta concentrații extrem de mici de biomarkeri din transpirație.

Glucoza și cortizolul pot fi detectați în cantități minime din sudoare fără proceduri invazive. Deși o mare parte din această muncă se află încă în faza de prototip, interesul din partea industriei continuă să crească rapid.

„Nu suntem departe de un viitor în care dispozitivul portabil poate spune când nivelul de hormoni de stres este ridicat prin transpirație”, a spus Dr. Bordin. „Monitorizând acest lucru în timp, se poate determina dacă există expunere la riscul de afecțiuni cronice grave”.

Analiza sudorii prin tehnologie devine din ce în ce mai accesibilă și precisă pentru publicul larg în viitorul apropiat.