Inter Computer România semnează contracte în valoare de 5 milioane de euro în 2025 și accelerează proiectele de digitalizare și creare de infrastructuri AI-ready.

Compania continuă astfel direcția de dezvoltare anunțată la începutul anului, extinzându-și portofoliul de clienți din sectoare critice – bancar, energie, producție și telecomunicații – și consolidând parteneriatele tehnologice cu lideri globali precum IBM, HPE, Cisco, Microsoft, Dell, NetApp, Red Hat și Pure Storage.

“Nu poți construi AI peste goluri în infrastructură. Ai nevoie de date sigure, de arhitecturi solide și de o strategie clară de digitalizare. 2025 este anul în care organizațiile au înțeles că transformarea digitală reală nu se face prin proiecte izolate, ci printr-o abordare coerentă și sustenabilă”, a declarat Gabriel Tomescu, CEO Inter Computer România.

