Corteva sprijină femeile fermieri prin granturile TalentA, care contribuie la dezvoltarea rurală în România și Republica Moldova

Corteva Agriscience, companie internațională de știință și tehnologie agricolă, a anunțat câștigătoarele programului educațional cu granturi TalentA 2026, sărbătorind femeile fermieri ale căror proiecte introduc soluții inovatoare și aduc contribuții semnificative comunităților rurale din România și Republica Moldova. Ajuns la a șasea ediție, programul organizat în parteneriat cu Starperformining a oferit cinci luni de instruire intensivă în agribusiness și antreprenoriat, reunind aproximativ 50 de participante care au primit sprijin de specialitate în dezvoltarea unor proiecte cu potențial puternic de a susține dezvoltarea locală și de a consolida securitatea alimentară regională.
Mediafax
09 mart. 2026, 17:49, Comunicate

„Proiectele TalentA de anul acesta arată o schimbare remarcabilă în modul în care femeile fermieri modelează viitorul comunităților rurale. Am observat un interes puternic pentru soluții practice precum reducerea risipei alimentare, adoptarea unor practici reziliente la schimbările climatice, dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată și chiar integrarea instrumentelor digitale pentru decizii mai inteligente în fermă. La Corteva, suntem mândri să le sprijinim dezvoltarea prin programul educațional cu granturi pe care l-am fondat și felicităm toate participantele pentru relevanța și impactul inițiativelor lor,” a declarat Maria Cîrjă, Marketing Manager Corteva Agriscience în România și Republica Moldova.

Un juriu format din experți din industrie a evaluat proiectele înscrise și a selectat trei câștigătoare, fiecare primind un grant din partea Corteva Agriscience pentru a-și duce viziunea mai departe:

