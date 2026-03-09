Prima pagină » Comunicate » Infrastructura de mediu, dincolo de planuri: INOVECO a adus la ROMENVIROTEC 2026 soluții și proiecte aplicate pentru gestionarea modernă a deșeurilor

Infrastructura de mediu, dincolo de planuri: INOVECO a adus la ROMENVIROTEC 2026 soluții și proiecte aplicate pentru gestionarea modernă a deșeurilor

INOVECO a participat la Green Energy Expo & Romenvirotec 2026, unul dintre cele mai importante evenimente din România dedicate tehnologiilor pentru protecția mediului derulate la începutul lunii martie în București la Romexpo. La standul companiei, vizitatorii au descoperit soluții tehnice, tehnologii și exemple de proiecte care arată cum se construiește, etapă cu etapă, infrastructura modernă de gestionare a deșeurilor – de la consultanță tehnică de mediu și proiectare, până la integrarea tehnologiilor și echipamentelor necesare implementării sistemelor la nivel municipal și industrial.
09 mart. 2026, 18:02, Comunicate

Infrastructură de mediu dezvoltată în România: proiecte și soluții din portofoliul INOVECO

Pe parcursul expoziției, INOVECO a adus în prim-plan proiecte și soluții dezvoltate în România, prezentând exemple din portofoliul companiei, construit în cei peste 33 de ani de activitate. Discuțiile cu vizitatorii au avut ca punct de pornire proiectarea, consultanța tehnică și integrarea sistemelor de infrastructură de mediu, precum Centre de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), stații de tratare mecano-biologică (TMB), stații de sortare, stații de compostare pentru biodeșeuri și stații de transfer – componente esențiale pentru funcționarea infrastructurii moderne de gestionare a deșeurilor.

Prin experiența acumulată, INOVECO acționează ca integrator de tehnologii  de mediu, oferind soluții complete – de la consultanță tehnică și proiectare până la selecția tehnologiilor și implementarea sistemelor.

