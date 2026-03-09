Infrastructura de mediu, dincolo de planuri: INOVECO a adus la ROMENVIROTEC 2026 soluții și proiecte aplicate pentru gestionarea modernă a deșeurilor

Infrastructură de mediu dezvoltată în România: proiecte și soluții din portofoliul INOVECO

Pe parcursul expoziției, INOVECO a adus în prim-plan proiecte și soluții dezvoltate în România, prezentând exemple din portofoliul companiei, construit în cei peste 33 de ani de activitate. Discuțiile cu vizitatorii au avut ca punct de pornire proiectarea, consultanța tehnică și integrarea sistemelor de infrastructură de mediu, precum Centre de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), stații de tratare mecano-biologică (TMB), stații de sortare, stații de compostare pentru biodeșeuri și stații de transfer – componente esențiale pentru funcționarea infrastructurii moderne de gestionare a deșeurilor.

Prin experiența acumulată, INOVECO acționează ca integrator de tehnologii de mediu, oferind soluții complete – de la consultanță tehnică și proiectare până la selecția tehnologiilor și implementarea sistemelor.

