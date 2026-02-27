Prima pagină » Comunicate » 50 de ani de inovație în sprijinul performanței fermierilor români cu hibrizii Pioneer®

La Agri Trade Summit 2026, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience a subliniat rolul strategic al geneticii Pioneer® în consolidarea agriculturii românești. Cu 100 de ani de expertiză globală în inovarea hibrizilor și cinci decenii de prezență continuă în România, Pioneer® reprezintă astăzi un reper pentru performanță, fiabilitate și parteneriat pe termen lung în agricultură.
50 de ani de inovație în sprijinul performanței fermierilor români cu hibrizii Pioneer®
27 feb. 2026, 19:50, Comunicate

Maria Cîrjă, Marketing Manager Corteva Agriscience în România și Republica Moldova, a prezentat cele mai importante repere ale brandului la nivel global și local. Ea a evidențiat angajamentul de durată al Pioneer® față de fermierii români prin investiții locale, capacități integrate de producție și o rețea națională puternică de suport. Maria Cîrjă a menționat dezvoltarea stației de procesare semințe din Afumați, județul Ilfov, investițiile cumulate de 84 de milioane USD și capacitatea de producție de 2 milioane de unități, toate contribuind la o prezență solidă în agricultura românească. De asemenea, a subliniat poziția de lider a Pioneer® pe piața porumbului din România din 2020 până în prezent și sprijinul acordat unui număr de peste 20.000 de fermieri.

