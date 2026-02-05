Corteva sprijină femeile fermier din România și Republica Moldova prin educație bazată pe știință

În cadrul programului educațional TalentA 2025–2026, specialiștii Corteva le echipează pe participante cu tehnici agronomice moderne, practici sustenabile de producție și inovații agricole de ultimă generație. Prin 16 ore de instruire tehnică dedicată, susținute de cinci experți Corteva, femeile fermier au explorat metode agronomice orientate către sustenabilitate și au învățat cum semințele Pioneer® de înaltă calitate, adaptate condițiilor climatice, pot asigura producții sănătoase și durabile, în timp ce soluțiile inovatoare Corteva de protecția culturilor și produsele biologice sporesc eficiența atât în culturile principale, cât și în cele de nișă. Această pregătire agronomică, combinată cu un program complex de instruire în managementul afacerii, oferă femeilor fermier o bază educațională solidă pentru a consolida reziliența comunităților rurale și pentru a susține viitorul producției alimentare sustenabile în regiune.

