Corteva Agriscience, compania internațională de știință și tehnologie agricolă, sprijină femeile fermier din România și Republica Moldova prin furnizarea de cunoștințe agronomice care se traduc în oportunități economice reale, afaceri mai puternice și dezvoltare durabilă pentru comunitățile rurale.
Corteva sprijină femeile fermier din România și Republica Moldova prin educație bazată pe știință
05 feb. 2026, 16:22

În cadrul programului educațional TalentA 2025–2026, specialiștii Corteva le echipează pe participante cu tehnici agronomice moderne, practici sustenabile de producție și inovații agricole de ultimă generație. Prin 16 ore de instruire tehnică dedicată, susținute de cinci experți Corteva, femeile fermier au explorat metode agronomice orientate către sustenabilitate și au învățat cum semințele Pioneer® de înaltă calitate, adaptate condițiilor climatice, pot asigura producții sănătoase și durabile, în timp ce soluțiile inovatoare Corteva de protecția culturilor și produsele biologice sporesc eficiența atât în culturile principale, cât și în cele de nișă. Această pregătire agronomică, combinată cu un program complex de instruire în managementul afacerii, oferă femeilor fermier o bază educațională solidă pentru a consolida reziliența comunităților rurale și pentru a susține viitorul producției alimentare sustenabile în regiune.

