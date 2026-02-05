Prima pagină » Comunicate » PENNY extinde la nivel național serviciul Click & Collect: comanzi online și ridici din orice magazin din țară

PENNY extinde la nivel național serviciul Click & Collect: comanzi online și ridici din orice magazin din țară

PENNY România anunță extinderea la nivel național a serviciului Click & Collect, care este disponibil în prezent în toate magazinele din rețeaua PENNY. Prin serviciul Click & Collect, clienții pot comanda online și pot ridica produsele din oricare dintre cele peste 450 de magazine din România. Aceștia au acces la o gamă largă de produse PENNY, inclusiv mărci proprii îndrăgite, precum și sortimentul TripluRO, care susține produsele cu ingredient principal provenit din țara noastră, procesate și ambalate în România.
PENNY extinde la nivel național serviciul Click & Collect: comanzi online și ridici din orice magazin din țară
Mediafax
05 feb. 2026, 17:02, Comunicate

Extinderea serviciului Click & Collect vine în continuarea demersurilor PENNY de a dezvolta soluții de e-commerce adaptate nevoilor reale ale clienților. Soluțiile de comerț online dezvoltate de PENNY vin în completarea rețelei extinse de magazine și răspund nevoii clienților de a avea opțiuni flexibile de cumpărături, la aceleași prețuri avantajoase.

Cum funcționează serviciul Click & Collect:

  1. Clientul se autentifică în contul său din aplicația PENNY sau de pe website-ul penny.ro
  2. Selectează magazinul PENNY din care dorește să ridice comanda
  3. Alege produsele dorite și le adaugă în coș
  4. Finalizează comanda și selectează intervalul de ridicare
  5. Ridică produsele din magazinul ales.

Pentru a încuraja testarea serviciului, PENNY oferă o reducere de 20% la prima comandă realizată prin Click & Collect, în perioada 4 – 17 februarie 2026.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Zodiile care mint fără să clipească. Par sincere, dar adevărul e altul! Acești nativi folosesc tehnici de manipulare să obțină ce-și doresc
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor