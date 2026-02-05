PENNY extinde la nivel național serviciul Click & Collect: comanzi online și ridici din orice magazin din țară

Extinderea serviciului Click & Collect vine în continuarea demersurilor PENNY de a dezvolta soluții de e-commerce adaptate nevoilor reale ale clienților. Soluțiile de comerț online dezvoltate de PENNY vin în completarea rețelei extinse de magazine și răspund nevoii clienților de a avea opțiuni flexibile de cumpărături, la aceleași prețuri avantajoase.

Cum funcționează serviciul Click & Collect:

Clientul se autentifică în contul său din aplicația PENNY sau de pe website-ul penny.ro Selectează magazinul PENNY din care dorește să ridice comanda Alege produsele dorite și le adaugă în coș Finalizează comanda și selectează intervalul de ridicare Ridică produsele din magazinul ales.

Pentru a încuraja testarea serviciului, PENNY oferă o reducere de 20% la prima comandă realizată prin Click & Collect, în perioada 4 – 17 februarie 2026.

Citeşte comunicatul integral AICI