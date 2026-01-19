Prima pagină » Comunicate » Gillette se alătură echipei Audi Revolut F1 ca partener oficial

Gillette se alătură echipei Audi Revolut F1 ca partener oficial

› Audi Revolut F1 Team stabilește un parteneriat strategic pe mai mulți ani cu Gillette › Colaborarea unește ingineria de precizie, performanța și inovația › Braun și Venus completează parteneriatul, cu activări de brand pe scena globală a Formulei 1
Mediafax
19 ian. 2026, 16:54, Comunicate

Audi Revolut F1 Team a anunțat un parteneriat strategic pe mai mulți ani cu renumitul lider mondial în îngrijire, Gillette, numindu-l partener oficial. Parteneriatul va include, de asemenea, Braun și Gillette Venus — două branduri renumite din portofoliul P&G — formând împreună o alianță bazată pe inginerie de precizie, design reprezentativ și performanță la cel mai înalt nivel.

În centrul parteneriatului se află un angajament comun față de precizie. De la complexitatea unei mașini de Formula 1 până la geometria exactă a unei lame de ras, atât echipa Audi Revolut F1, cât și Gillette sunt ghidate de un accent fără compromis pe excelența tehnică și produse atent proiectate în domeniile lor. De mai bine de un secol, Gillette a stabilit standardul în inovația îngrijirii, contribuind totodată la modelarea evoluției marketingului sportiv, construind relații durabile cu sportivi de elită și platforme sportive de clasă mondială. Această moștenire se aliniază firesc cu ambiția echipei Audi Revolut F1 de a se impune la cel mai înalt nivel al motorsportului. Pe măsură ce echipa se pregătește să intre pe grila de Formula 1, Gillette a ales să facă parte din această călătorie încă de la început, susținând echipa în construirea unei prezențe globale și în stabilirea unei platforme puternice și distinctive în Formula 1.

