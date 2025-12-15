Prima pagină » Sport » Audi își dezvăluie principalul partener în Formula 1. Prezentarea monopostului are loc în ianuarie

Audi își dezvăluie principalul partener în Formula 1. Prezentarea monopostului are loc în ianuarie

Cu mai puțin de trei luni înainte de startul sezonului 2026 de Formula 1, Audi a făcut luni un nou pas important spre intrarea în Marele Circ. Constructorul german a anunțat numele complet al viitoarei sale echipe: Audi Revolut F1 Team, respectiva bancă online devenind sponsor principal.
Audi își dezvăluie principalul partener în Formula 1. Prezentarea monopostului are loc în ianuarie
sursă foto: Audi
Petre Apostol
15 dec. 2025, 16:09, Sport

Totodată, a fost prezentat și noul logo al echipei. Iar Audi a confirmat că monopostul va fi dezvăluit pe 20 ianuarie 2026, la Berlin, în cadrul unui eveniment dedicat.

„Astăzi, proiectul nostru primește identitatea oficială. Numele Audi Revolut F1 Team simbolizează forța combinată a echipelor noastre din Germania, Regatul Unit și Elveția, precum și a partenerilor noștri. Este o emblemă sub care ne unim în perspectiva lui 2026. Este o etapă esențială care dă energie întregului proiect și transformă ambiția noastră pe termen lung într-o realitate pentru toate părțile implicate”, a declarat directorul echipei, Jonathan Wheatley, în comunicatul oficial Audi.

Colaborarea Audi – Revolut depășește sfera sponsorizării tradiționale, anunță echipa. Vizează crearea unei legături mai profunde cu fanii prin experiențe exclusive, acces la curse și beneficii în aplicația băncii online.

Potrivit Audi, lansarea monopostului de la Berlin va fi un eveniment imersiv. Vor fi prezentate valorile de bază ale brandului: claritate, inteligență tehnică și emoție.

În cadrul evenimentului va fi dezvăluită și culoarea oficială a mașinii pentru sezonul 2026. Evenimentul va continua pe 21 ianuarie cu o deschidere publică, oferind fanilor șansa de a fi parte din acest moment inaugural.

Pentru echipa Audi din Formula 1 vor pilota, în 2026, germanul Nico Hülkenberg și brazilianul Gabriel Bortoleto.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
Gandul
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
Libertatea
Bani în plus la pensie pentru acești seniori din România. Cine se califică pentru ajutorul de sărbători
CSID
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor