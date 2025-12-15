Starul argentinian Lionel Messi încheie un turneu plin de evenimente în India

Sosit vineri seara la Kolkata, Lionel Messi, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, a fost întâmpinat de mii de fani la aeroport, India lăsând pentru câteva zile deoparte pasiunea tradițională pentru cricket.

Totuși, evenimentul de sâmbătă din Kolkata a degenerat în haos, după ce fani furioși au distrus scaune și au invadat terenul, pe fondul acuzațiilor că politicieni locali au deturnat manifestarea. Organizatorul principal a fost reținut de poliție, potrivit Reuters.

În schimb, evenimentele din Hyderabad, Mumbai și Delhi s-au desfășurat fără incidente.

La New Delhi, Messi a fost însoțit de colegii săi de la Inter Miami, Luis Suárez și Rodrigo De Paul. Cei trei au salutat publicul, au trimis mingi în tribune și s-au jucat cu copiii pe stadionul care găzduiește de obicei mari meciuri de cricket.

Cricketul și-a făcut loc în programul vizitei lui Lionel Messi

Messi, Suárez și De Paul au primit tricouri ale naționalei Indiei de cricket din partea președintelui ICC, Jay Shah, precum și bilete la Cupa Mondială T20 din 2026, organizată în India și Sri Lanka.

Entuziasmul uriaș din jurul vizitei lui Messi contrastează însă cu situația dificilă a fotbalului indian. India ocupă locul 142 în clasamentul FIFA, iar Indian Super League traversează o perioadă de incertitudine, după ce federația nu a reușit să găsească un nou partener comercial în urma expirării contractului precedent.