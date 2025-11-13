30.000 de spectatori, prezenți la antrenamentul naționalei de fotbal a Argentinei. Messi, omagiat de clubul Elche CF

Punctul culminant a venit odată cu apariția lui Lionel Messi pe teren, fiind aclamat minute în șir de public.

Cu un gest plin de simbolism, președintele clubului Elche CF, Christian Bragarnik – și el argentinian – i-a oferit lui Messi un tricou personalizat al echipei locale, cu numele său și celebrul număr 10 pe spate. Surprins, căpitanul Argentinei a zâmbit și a primit cadoul sub aplauzele miilor de spectatori, potrivit imaginilor publicate de clubul spaniol.

„Este o zi incredibilă. Să vezi atâția oameni veniți doar pentru un antrenament arată ce înseamnă această echipă pentru Argentina și pentru lume”, a spus Bragarnik, potrivit Marca.

Evenimentul a avut loc cu o zi înainte ca Argentina să joace în Angola un meci amical, în pauza internațională.

În tribune s-au putut vedea scene inedite: portarul lui Elche, Matías Dituro, a fost surprins în mijlocul fanilor, îmbrăcat în tricoul Argentinei.

Și Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene de Fotbal (AFA), s-a declarat impresionat de entuziasmul localnicilor.

„Este copleșitor să vezi atâta bucurie și pasiune pentru naționala noastră. Într-o zi lucrătoare, 30.000 de oameni au venit pe stadionul Martínez Valero doar pentru a urmări pregătirea echipei. Asta spune totul despre ce înseamnă Argentina pentru fani”, a spus el.